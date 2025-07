Bianca Andrade exibe resultado de procedimento no bumbum

Bianca Andrade realizou um procedimento que deixou seu bumbum durinho.

O que aconteceu

A influenciadora exibiu o resultado de um procedimento que fez para deixar o bumbum durinho. O médico Wellinthon Verginelli, responsável pelo processo, mostrou o novo bumbum de Bianca em seu perfil oficial no Instagram.

O método usado pela empresária se chama Protocolo Bumbum Well e trata a flacidez e a celulite e dá volume. "Mais do que um bumbum bonito, buscamos harmonia, naturalidade e segurança!", diz o post do profissional.