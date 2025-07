Além da Banheira do Gugu: 5 atrações polêmicas que bombaram nos anos 1990

Sucesso nos anos 1990, a Banheira do Gugu ganhou uma edição especial no Programa do Ratinho (SBT). Conhecido por levar homens e mulheres usando apenas roupas íntimas para pegar sabonetes, o quadro continua dividindo opiniões. Relembre outras cinco atrações polêmicas que fizeram sucesso na época.

Sushi Erótico

O quadro do Domingão do Faustão (Globo) usava uma modelo como prato de sushi com convidados famosos. Participaram da atração os atores Marcio Garcia, Oscar Magrini e Matheus Rocha.

Sushi Erótico Imagem: Reprodução/TV Globo

Concurso Gata Molhada

No Sabadão Sertanejo (SBT), mulheres usando camiseta branca e sem sutiã eram molhadas por uma mangueira na disputa pelo título de gata molhada.

Concurso Gata Molhada Imagem: Reprodução

Programa do H

Apresentado por Luciano Huck, o programa foi responsável por popularizar nomes como Tiazinha e Feiticeira sensualizando e até mesmo depilando homens.

Programa do H Imagem: Reprodução

'Na Boquinha da Garrafa'

Hit do "É o Tchan" trouxe coreografia e letra sensual nos anos 1990. E colocou crianças e adultos para dançar na TV e nas festas.

"Boquinha da Garrafa" Imagem: Reprodução

Prova da Bexiga

No programa do Gugu (SBT), convidados disputavam quem estourava mais bexigas usando o corpo um do outro.