Assunção volta a andar em História de Amor? Final do ex-atleta é comovente

Uma das tramas mais dramáticas de "História de Amor" é a paraplegia de Assunção (Nuno Leal Maia). No decorrer da novela, surge a esperança dele voltar a andar. Relembre o que acontece.

Qual o final de Assunção?

Assunção fica paraplégico após um acidente de carro. Abalado, o ex-marido de Helena (Regina Duarte) entra em depressão e demora a aceitar a nova realidade.

Em cenas marcantes, ele chega a mexer o pé. O pequeno movimento causa emoção e levanta expectativas sobre uma possível recuperação, mas os médicos esclarecem que o quadro é grave.

Assunção (Nuno Leal Maia) e Joyce (Carla Marins) em 'História de Amor' Imagem: Divulgação/Globo

Ao receber alta, o pai de Joyce (Carla Marins) tenta se adaptar à cadeira de rodas. Luizinho (André Ricardo), seu filho, assume as aulas de ginástica na praia.

Mesmo com as limitações, Assunção retoma a carreira como comentarista esportivo e ganha destaque na mídia. Ele é convidado para campanhas publicitárias e passa a transmitir mensagens de otimismo. O personagem se torna uma voz ativa pelos direitos das pessoas com deficiência física.

Seu casamento com Valquíria (Cláudia Mauro) se fortalece com o passar do tempo. Em um dos momentos mais emocionantes, Assunção é homenageado em uma regata, uma referência ao seu passado como esportista.

No último capítulo, o médico confirma que o quadro é irreversível e que Assunção não voltará a andar.