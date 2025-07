Aline Patriarca e Diogo Almeida anunciam fim de namoro: 'Comum acordo'

O namoro de Aline Patriarca e Diogo Almeida, que se conheceram no BBB 25 (Globo), chegou ao fim.

O que aconteceu

Os dois postaram a mesma mensagem em suas redes sociais na noite de hoje. "Em respeito aos fãs, queremos comunicar que não somos mais um casal."

Vivemos momentos especiais juntos, mas entendemos, em comum acordo, que estamos em fases e com objetivos diferentes.

A mensagem finaliza. "Agradeço a quem sempre torceu, nos apoiou e peço, de coração, respeito e privacidade nesse momento."

Aline e Diogo se conheceram na casa do BBB 25. Os dois trocaram beijos no programa e viveram uma relação de altos e baixos até a eliminação do ator, no 6º Paredão.

Eles assumiram o romance em maio, quase 1 mês após o final do programa. Contudo, já eram vistos em clima de romance desde a festa que encerrou a edição e afirmaram estar "se conhecendo".