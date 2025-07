Privacidade no Facebook: Zuckerberg fecha acordo e evita julgamento

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, chegou a um acordo hoje para encerrar um processo ligado à violação de dados pessoais de usuários do Facebook pela Cambridge Analytica.

O que aconteceu

Julgamento da ação movida por investidores da Meta começou ontem. Os autores alegavam que o valor de US$ 5 bilhões (R$ 27,8 bilhões) que os dirigentes da empresa concordaram em pagar para o governo dos EUA no caso foi excessivo.

Segundo acionistas, membros do conselho pagaram para garantir inocência de Zuckerberg. Eles também argumentaram que os altos gastos com a Justiça e com multas poderiam ter sido evitados pelos gestores da holding do Facebook. Além de Zuckerberg, o investidor Marc Andreessen, a ex-diretora de operações Sheryl Sandberg e outros executivos foram acusados de permitirem violações de privacidade de usuários da rede social.

Detalhes do acordo de hoje não foram revelados. O advogado dos acionistas, Sam Closic, disse à Reuters que o acordo foi alcançado rapidamente. A Meta ainda não se pronunciou sobre o caso.

Testemunhas já haviam prestado depoimento, informou a AFP. Zuckerberg e Sandberg deveriam falar na próxima semana, e os depoimentos de ex-integrantes do conselho também eram esperados.

Com o acordo, caso foi encerrado. Esperava-se que o julgamento esclarecesse detalhes internos sobre como o CEO e os executivos da Meta lidaram com o escândalo.

Relembre o escândalo

A empresa britânica Cambridge Analytica usou testes de personalidade e curtidas no Facebook para coletar dados de usuários da rede social em 2014. As informações revelaram o perfil psicológico completo de 87 milhões de pessoas, que passaram a receber propaganda eleitoral altamente personalizada.

Dados influenciaram campanha presidencial dos EUA em 2016, que elegeu Donald Trump. O plebiscito do Brexit, que levou o Reino Unido a deixar a União Europeia, também foi impactado. Nem o Brasil escapou: mais de 443 mil usuários brasileiros foram atingidos.

Escândalo explodiu em 17 de março de 2018. Caso foi conhecido após Christopher Wylie, um ex-funcionário da Cambridge Analytica, revelar a atuação da companhia.

Caso colocou Meta e Zuckerberg na mira. Uma série de mudanças regulatórias em relação à coleta e ao uso de dados privados por empresas de tecnologia passou a ser discutida em todo o mundo.