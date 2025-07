'A Melhor Mãe do Mundo': mãe foge de relação abusiva em cena exclusiva

"A Melhor Mãe do Mundo" chega aos cinemas no dia 7 de agosto. E Splash teve acesso exclusivo a uma cena inédita do longa de Anna Muylaert.

Shirley Cruz interpreta Gal, mãe de Rihanna (Rihanna Barbosa) e Benin (Benin Ayo) no filme. Após escapar de um relacionamento abusivo com Leandro (Seu Jorge), ela coloca as crianças no carrinho de reciclagem que usa para trabalhar e tenta reconstruir a vida em São Paulo.

Em cena tensa divulgada com exclusividade a Splash, ela tira os filhos da casa do ex. Gal aproveita o momento em que seu agressor está tomando banho para entrar no apartamento e levar as crianças embora, colocando as coisas delas em sacos de lixo com pressa.

Shirley Cruz, Rihanna Barbosa e Benin Ayo em 'A Melhor Mãe do Mundo' Imagem: Divulgação

O filme já foi premiado em festivais no Brasil e no mundo. Recentemente, recebeu três prêmios no 40º Festival Internacional de Cinema de Guadalajara (FICG): melhor interpretação para Shirley Cruz, melhor roteiro para Anna Muylaert e melhor fotografia para Lílis Soares. No CinePE, em Recife, foram cinco: melhor filme pelo júri, melhor atriz para Shirley Cryz e melhor atriz coadjuvante para Rejane Faria, melhor roteiro para Muylaert e melhor montagem para Fernando Stutz.

Confira a cena: