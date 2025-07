'Vale Tudo': cenas de Aldeíde com novinho fazem Laudelino revirar no caixão

No capítulo desta quinta-feira (17) de "Vale Tudo" (Globo), Aldeíde sente ciúmes da relação de Poliana com Raquel. Em seguida, ela visita Consuêlo na TCA e troca provocações com Marco Aurélio.

Mais tarde, Aldeíde e André sentem atração um pelo outro. Em breve, os dois engatam um romance, algo que também aconteceu na versão original da trama, em 1988.

Marcelo Novaes e Breno Ferreira como André em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Ainda neste capítulo: Heleninha causa constrangimento em todos ao chegar à casa de Bartolomeu. Celina revela a Afonso seu receio de que Ivan possa querer se separar de Heleninha.

Fátima decide procurar Renato para ajudá-la a se tornar uma influencer profissional. Ivan descobre que Heleninha invadiu sua privacidade e decide dormir fora. Celina convence Ivan a ficar em casa, mas o executivo encontra Heleninha embriagada.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.