Stranger Things: teaser revela quem vai morrer na 5ª temporada?

Foi divulgado hoje o primeiro teaser da quinta (e última) temporada de "Stranger Things", e os fãs estão tensos: quem não vai sobreviver aos capítulos finais?

Primeiro, é importante ressaltar: estamos torcendo para que todos sobrevivam! No entanto, julgando pela vibe do teaser, ninguém está a salvo na temporada final.

pfv n deixa o will morrer n deixa a joyce morrer n deixa o hopper morrer n deixa o steve morrer n deixa a eleven morrer n deixa o dustin morrer n deixa o mike mrrer n deixa o lucas morrer n deixa a max morrer n deixa a nancy morrer n deixa o jonathan morrer n deixa a robin morrer pic.twitter.com/dGbQOP5hD6 -- rita (@vfarmigathinker) July 16, 2025

A protagonista Millie Bobby Brown já deixou claro que quer ver sangue rolando nos capítulos finais. Em 2022, após o fim da quarta temporada, ela alfinetou os criadores da série por não matarem os personagens principais: "Precisamos pensar como 'Game of Thrones'", disse ao site The Wrap.

Os irmãos Duffer, que criaram a série, explicaram que não querem lidar com as consequências de matar protagonistas. No podcast Happy Sad Confused, também em 2022, eles relembraram que os personagens passaram duas temporadas superando a morte de Barb (Shannon Purser) — imagine o tempo que levaria para processarem a morte de um dos principais? Por outro lado, essa é a temporada final. Ou seja: tudo pode acontecer!

Em uma das cenas do teaser, Jonathan (Charlie Heaton) e Nancy (Natalia Dyer) parecem estar se despedindo. Depois, Nancy aparece chorando, o que fez alguns fãs concluírem: o irmão de Will (Noah Schnapp) vai morrer.

já pensou se o jonathan morre? por isso a nancy chorando -- drica made in cotia (@Iightscalum) July 16, 2025

Outras teorias dizem que é Eleven (Millie Bobby Brown) quem vai morrer. Sendo a mais poderosa entre os protagonistas, cabe a ela enfrentar o vilão Vecna (Jamie Campbell Bower):

Minha teoria sobre o final de ST: Eleven morre.

Ela é a única capaz de derrotar o vecna, já fechou o portal do mundo invertido várias vezes e ele volta a abrir, dessa vez ela vai ter que destruir pelo lado de dentro e com isso morre junto. Algo tipo a Jean Grey fenix negra. -- virginicricri (@1daimes) July 16, 2025

Will também é um grande candidato nesse quesito. Essa temporada vai esclarecer a relação misteriosa que ele tem com o Vecna — e uma das teorias dos fãs é que, se um morrer, o outro também não sobrevive.

O vecna morre e o Will vai junto, é isso #StrangerThings5 pic.twitter.com/XdCYCwjOxl -- Cris ×͜× (@Francessaa20) July 16, 2025

Tem gente já sofrendo por antecipação. Um abraço de Steve (Joe Keery) e Dustin (Gaten Matarazzo) deixou os fãs dos dois tensos:

se essa abraço for pq o steve vai morrer, eu acho que eu me mato antes mesmo de chegar a temporada https://t.co/kAycUhc5Id -- ahelo maldita ⚤ (@ahelossilva) July 16, 2025

Com medo ou não, uma coisa é consenso entre os fãs. Depois de três anos, finalmente "Stranger Things" está de volta!