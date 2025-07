Sombrio não mais! James Gun cria Superman mais solar e mais polêmico

O novo "Superman" (James Gunn) teve sua primeira semana nos cinemas marcada pelos sucessos de crítica e público.

Flavia Guerra avalia o novo filme como "fora da curva" em comparação aos demais longas do personagem. No videocast Plano Geral desta quarta-feira, a jornalista afirma que se sentia "cansada do tom sombrio" que acompanhava os filmes do "Super Homem".

Depois dos filmes do Zack Snyder, que andou estragando a franquia, James Gunn, que tem uma certa leveza, traz um Superman mais solar —mas também mais polêmico. E eu adorei. Flavia Guerra

O sucesso também se deve à escolha "nada óbvia" de elenco —com nomes como Rachel Brosnahan e Nicholas Hoult. "David Corenswet [o protagonista] está muito bem, porque tem essa doçura do Superman", diz Flavia. "Foi uma ótima escolha, porque é um cara que não vemos muito".

Outro acerto é a narrativa pautada nos planos imperialistas do vilão Lex Luther, avalia a jornalista. "Fala muito sobre o momento do mundo em que estamos; de intolerância aos imigrantes e ao diferente —especialmente sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos", diz. "O filme não fica só teorizando; traz um Superman muito humano".

Apesar da trama histórica, a história conversa bem com a juventude. "O mundo está muito cínico, há a globalização e a geração Z sem perspectiva, e esse 'Superman' chega mostrando que o 'legal' é ser do bem. O filme é uma delícia, tem ritmo e eu curti de verdade", conclui Flavia.

Além da análise sobre "Superman", o Plano Geral abordou outros destaques da semana. Confira:

'Filhos do Mangue' mistura atores e locais para criar realidade

"Filhos do Mangue" estreia amanhã nas salas de cinemas com uma bagagem pesada. No Festival de Gramado de 2024, o filme ganhou uma série de prêmios, incluindo melhor direção e atriz coadjuvante (Genilda Maria). "Foi um filme super premiado", resume Vitor Búrigo, que cobriu o festival.

A trama começa com um homem violento, vivido por Felipe Camargo, que aparece ferido e sem memória em uma comunidade ribeirinha, e acaba sendo acusado de roubo, passando por um julgamento popular.

O elenco conta com "um conjunto de talentos", avalia Flavia Guerra. Além de atores como Felipe Camargo, Luana Cavalcante e Roney Villela, o longa conta com moradores da Barra de Cunhaú, uma vila de pescadores no município de Canguaretama, no Rio Grande do Norte.

Tem atores 'não profissionais', que não vivem do cinema, que são locais, da comunidade. E tem atores de carreira. Todo mundo junto e misturado —e você fica com a sensação de estar 'espiando'. Flavia Guerra

Segundo os jornalistas, a diretora Eliane Caffé domina a arte de misturar documentário e ficção com "muita originalidade". "Eliane sempre transita entre o cinema de ficção e realidade", pontua Flavia. "É um cinema muito interessante e único, que traz agora um outro Brasil, bem diferente".

Festival de Gramado: 'Curadoria acontece o ano todo'

No aquecimento para a 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado 2025, Marcos Santuario explicou um pouco do trabalho de seleção dos filmes do evento. Segundo ele, a curadoria acontece o tempo todo, o ano todo, não apenas na véspera do prêmio. "O trabalho de curadoria é constante. No último dia de festival, já estamos trabalhando de novo", afirma ele em entrevista concedida ao Plano Geral.

O curador também destaca que a sua função é filtrar e definir um "reflexo" da realidade e das temáticas do momento. Neste ano, ele adianta, o universo da morte foi um dos mais abordados entre os inscritos. Os longas selecionados são: "A Natureza das Coisas Invisíveis" (Rafaela Camelo), "Cinco Tipos de Medo" (Bruno Bini), "Nó" (Laís Melo), "Papagaios" (Douglas Soares), "Querido Mundo" (Miguel Falabella) e "Sonhar com Leões" (Paolo Marinou-Blanco).

Santuario, que divide a curadoria da edição deste ano com Camila e Caio Blat, diz que é preciso estar sempre "aberto" —e disponível— para assistir aos 300 filmes de inscrição. Camila Morgado, que estreia na função, adianta: a programação contará com uma série de trabalhos poderosos, criativos e com vozes próprias, que reafirmam a força do audiovisual brasileiro.

A atriz diz ter analisado "mais de 140 ficções e 140 documentários" para compor a lista de selecionados —são 6 concorrendo ao principal prêmio e 18 na mostra competitiva de curtas-metragem. "Não foi uma tarefa simples, mas foi muito prazerosa", diz. "Buscamos selecionar obras que apostam na diversidade de temas, linguagens, territórios e gêneros; que nos convidam à reflexão, que nos sensibilizam e nos representam."

Compomos a partir da qualidade técnica do filme, do que ele traz cinematograficamente, e depois os temas vão se impondo. No final, temos uma beleza de diversidades temática, narrativas, estéticas e de regionalização. É um processo longo, mas que só funciona porque estamos o ano todo conectados a essa função. Marcos Santuario

Apresentado por Flavia Guerra e Vitor Búrigo, Plano Geral é exibido às quartas-feiras, às 11h, no canal de Splash no YouTube e na home do UOL, com as principais notícias sobre cinema e streaming. Você pode ainda ouvi-lo no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.