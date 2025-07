Casal de reality da Globo diz faturar até R$ 45 mil com nudes

Dhara Gonçalves e Yago Soniga, casal que estará em Terceira Metade, reality do Globoplay que estreia dia 18, diz faturar até R$ 45 mil com a venda de nudes.

O que aconteceu

O casal revelou receber cerca de R$ 45 mil por mês com a criação de conteúdo adulto. "É basicamente conteúdo de sexo explícito. Costumamos falar conteúdo adulto por vermos que quem é leigo vê que o pornô está ligado à indústria pornográfica, quando o que produzimos é independente, não somos forçados a nada, foi escolha nossa fazer isso."

O casal também esclareceu para Splash que não vive uma relação monogâmica. "Eu simplesmente tinha acabado de transar com ele no primeiro encontro e já disse que não acreditava em amor exclusivo e unido para a vida toda", conta Dhara. "O processo foi simples, ela falou, eu concordei e até hoje estamos em constante aprendizado", confirmou Yago,

O Casal Crystalli —nome que usam nas plataformas de conteúdo— também comentou os preconceiros que enfrentaram. "Já nos xingaram, já nos chamaram de doentes, já disseram que somos o desgosto da família. Depositam todo o mal que as pessoas veem no mundo em cima de pessoas como nós."

Juntos há quatro anos, eles contam que diálogo é a regra básica do casal. Yago destaca como evoluiu positivamente. "Eu era uma pessoa totalmente possessiva, insegura e ciumenta. Hoje, depois de quatro anos e muitas conversas, estudos e experiências ao lado da Dhara, sou uma pessoa muito mais tranquila, segura, respeitosa, livre e feliz."

Bissexuais, eles também lidam com o julgamento quanto à sexualidade. "No meio hétero, o Yago é 'gay demais'. No meio LGBTQIA+, ele é 'hétero demais' para ser validado como bi. Acham que tem que ser 50% com um gênero e 50% com outro. Esperam uma regra."

Terceira Metade estreia na Globoplay, no dia 18 de julho. O reality tem como objetivo ajudar casais poligâmicos a encontrar a terceira pessoa.