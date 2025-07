'Ruptura', 'O estúdio' e 'Pinguim' lideram corrida para o Emmy

A série de drama Ruptura lidera, com 27 indicações, a lista de candidatos ao prêmio Emmy, que está em sua 77.ª edição e é a principal premiação da televisão americana. Os indicados foram revelados no início da tarde desta terça. Pinguim aparece em segundo lugar, com 24 indicações; The White Lotus e O Estúdio concorrem em 23 categorias - a última foi a mais indicada entre as comédias. Os vencedores serão anunciados em uma cerimônia no dia 14 de setembro.

Adolescência, fenômeno da temporada entre as minisséries, recebeu 13 indicações - e Owen Cooper, de 15 anos, tornou-se o mais jovem a concorrer à categoria de melhor ator coadjuvante. Os diretores Martins Scorsese e Ron Howard receberam suas primeiras indicações para o Emmy e vão disputar o prêmio de melhor ator convidado por O Estúdio. Harrison Ford também estreia no Emmy, pela comédia Falando a Real. Entre os dramas, The Last of Us recebeu 16 indicações e The Pitt, 13. Entre as comédias, Hacks ficou com 14; O Urso, com 13.

Ruptura, da AppleTv+, tem como mote uma cirurgia experimental que separa a identidade das pessoas, uma para a vida pessoal, outra para a vida profissional. Na categoria melhor série, ela concorre com Andor, A Diplomata, The Last of Us, Paradise, Slow Horses e The White Lotus. Entre as comédias, O Estúdio, série com Seth Rogen, também da AppleTV+, concorre com Abbott Elementary, Ninguém Quer, O Urso, Hacks, Only Murders in the Building, Falando a Real e What We Do in the Shadows. Adolescência, Black Mirror, Morrendo por Sexo, Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez e Pinguim são as concorrentes na categoria minissérie.

Atuação

Ruptura aparece em todas as categorias de atuação em drama: Adam Scott (ator), Britt Lower (atriz), Zach Cherry, Tramell Tillman e John Turturro (ator coadjuvante) e Patricia Arquette (atriz coadjuvante). Os demais concorrentes entre os atores de drama são Sterling K. Brown (Paradise), Gary Oldman (Slow Horses), Pedro Pascal (The Last of Us) e Noah Wyle (The Pitt). Na lista de atrizes, estão também Kathy Bates (Matlock), Sharon Horgan (Mal de Família), Bella Ramsey (The Last of Us) e Keri Russell (A Diplomata).

Ainda entre os dramas, os concorrentes a melhor ator coadjuvante, afora o elenco de Ruptura, são: Walton Goggins, Jason Isaacs e Sam Rockwell (The White Lotus) e James Marsden (Paradise). Já as concorrentes são: Carrie Coon, Parker Posey, Natasha Rothwell e Aimee Lou Wood (The White Lotus) e Julianne Nicholson (Paradise).

A lista de melhor ator em comédia tem Adam Brody (Ninguém Quer), Seth Rogen (O Estúdio), Jason Segel (Falando a Real), Martin Short (Only Murders) e Jeremy Allen White (O Urso). Entre as mulheres, concorrem: Uzo Aduba (The Residence), Kristen Bell (Ninguém Quer), Ayo Edebri (O Urso), Jean Smart (Hacks) e Quinta Brunson (Abbott Elementary).

Nas categorias de coadjuvante em comédia estão na lista: Ike Barinholtz (O Estúdio), Colman Domingo (As Quatro Estações do Ano), Harrison Ford e Michael Urie (Falando a Real), Jeff Hiller (Alguém em Algum Lugar), Ebon Moss-Bachrach (O Urso) e Bowen Yang (Saturday Night Live); e, entre as mulheres, Liza Colón-Zayas (O Urso), Kathryn Hahn e Catherine O’Hara (O Estúdio), Janelle James e Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary) e Jessica Williams (Falando a Real).

Entre as minisséries, havia expectativas em torno de uma possível indicação para Wagner Moura por Ladrões de Drogas, mas o brasileiro ficou fora da lista de atores coadjuvantes, formada por Owen Cooper e Ashley Walters (Adolescência), Javier Bardem (Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez), Bill Camp e Peter Sarsgaard (Acima de Qualquer Suspeita) e Rob Delaney (Morrendo por Sexo). Adolescência também emplacou duas indicadas entre as atrizes coadjuvantes: Erin Doherty e Christine Tremarco concorrem com Ruth Negga (Acima de Qualquer Suspeita), Deirdre O’Connell (Pinguim), Chloë Sevigny (Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez) e Jenny Slate (Morrendo por Sexo).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.