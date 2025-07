'Bastante adrenalina': como é fazer uma peça sem patrocínio e Lei Rouanet

"Somos independentes do governo, mas dependentes do público." É assim que Abner Debret, protagonista do musical "Os Sons de Notre Dame", define a experiência de fazer uma peça de teatro sem o apoio de leis de incentivo à cultura, como a Lei Rouanet.

A lei incentiva empresas privadas a patrocinarem projetos culturais. "Não tem desembolso de recurso público. O que tem é uma redução da base tributária da empresa que apoiou o projeto", explicou a Splash em 2022 o professor doutor Vitor Rhein Schirato, da Faculdade de Direito da USP.

Sem esse patrocínio, a peça é feita só com o dinheiro da produtora. Essas limitações se refletem, por exemplo, na falta de mão de obra e no acúmulo de funções: "Muita gente que está atuando, quando termina o espetáculo, vai desmontar luz, cenário, guardar peças de figurino, vai fazer outras funções que não estão com os profissionais que normalmente estariam", diz Abner.

Além disso, o calendário de apresentações fica bem diferente. "Os Sons de Notre Dame", por exemplo, foi anunciado como uma apresentação única em São Paulo, no dia 27 de abril: "Tudo o que tínhamos era o projeto, uma data e um sonho", relembra o ator. Conforme os ingressos eram vendidos, novas datas foram anunciadas para o público —e também para o elenco— a cada duas semanas. Assim, toda apresentação pode ser a última.

É com bastante adrenalina. Não sabemos se vamos conseguir mais datas. Abner Debret

Uma das maiores dificuldades é a disponibilidade dos atores. Sem a certeza do tempo de duração da temporada, eles assumem outros compromissos. Aline Serra, por exemplo, esteve em cartaz em duas peças ao mesmo tempo: "Os Sons de Notre Dame", como Esmeralda, e "Meninas Malvadas: O Musical", como Karen. "Fica um pouco mais delicado exigir que os profissionais estejam ali. Precisamos ir balizando as agendas", conta Abner.

O tempo de preparação e ensaio também é reduzido. A solução, diz o ator, é construir o personagem por conta própria paralelamente aos ensaios. Ele explica que a sua maior preocupação sobre seu personagem, Quasimodo, era encontrar uma postura que transmitisse o sofrimento físico e mental do Corcunda de Notre Dame. Para garantir que teria o efeito desejado, foi a parques e outros lugares públicos caracterizado e observou a reação das pessoas: "Eu costumo buscar uma sensação em mim para que eu possa transmitir essa sensação ao público".

Com ou sem patrocínio, a experiência do público deve ser preservada. Por isso, para o ator, um espetáculo independente exige mais do elenco e da produção: "Nós já daríamos tudo de nós, mas nesse caso, mais ainda, porque existe essa insegurança".

"Os Sons de Notre Dame" esteve em cartaz no Teatro Gazeta, em São Paulo. A apresentação de terça-feira foi a última —mas novas datas podem ser anunciadas futuramente no Instagram da produtora.