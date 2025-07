Cantor sertanejo morre aos 38 anos após passar mal durante show em SC

O cantor Luciano Rocha morreu aos 38 anos, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, após passar mal durante um show do Grupo Som Baileiro. O óbito foi confirmado pela banda.

O que aconteceu

Artista passou mal durante o show da banda no 9º Rodeio Crioulo Interestadual. A apresentação aconteceu no CTG Tradição do Vale, na noite do último sábado (12).

Segundo apuração de Splash, Luciano foi levado ao hospital da cidade com dores no peito e morreu em decorrência de um infarto. Ele se queixava de dores desde o último dia 7 de julho, mas exames médicos não indicaram nenhum problema.

Com profundo pesar, informamos o falecimento do nosso vocalista Luciano Rocha! Deixamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos em nome da família Som Baileiro por esta inestimável perda, escreveu a banda.

Grupo Som Baileiro, em comunicado publicado nas redes sociais

O velório de Luciano foi realizado na Capela Bom Pastor, em Gaspar. Já o sepultamento do artista ocorreu no Cemitério Municipal da cidade, no domingo (13).

O CTG Tradição Do Vale também lamentou a morte do cantor. A morte do artista causou grande comoção em virtude de sua trajetória artística ser marcada por shows em eventos culturais ligados à tradição gaúcha e sertaneja.