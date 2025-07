Luiza Ambiel conta histórias da Banheira do Gugu: 'Apertou os meus gêmeos!'

O famoso quadro Banheira do Gugu está de volta ao SBT, agora no Programa do Ratinho. Famoso nos anos 2000, um dos nomes que participou ativamente da dinâmica e acabou ganhando fama no Brasil inteiro foi Luiza Ambiel. Em conversa com o Central Splash, ela conta que não foi convidada para esse retorno e história de bastidores.

Luiza conta que a reestreia do quadro lhe pegou de surpresa, e ela não estava sabendo que outros nomes participaram da nova exibição, como Mulher Melão. "Eu fiquei impactada, não vou mentir. Foram muitos anos ali, eu fui a primeira. Fiquei quatro anos", disse. "E eu sempre ouvia do Gugu: 'A banheira é sua'", relembra sobre sua relação com o apresentador, morto em novembro de 2019.

Apesar de torcer para que o quadro tenha um bom retorno para a televisão, Luiza confessa que esperava um convite. "Não só eu, mas também as modelos que participaram antes". Ela ainda antecipa que, se for convidada, certamente retornará. "Dá um ciúmes sim. Se eu não comentar, eu estarei mentindo".

Sobre seu tempo na Banheira do Gugu, Luiza disse que passou por diversos perrengues quando participava da dinâmica. Ela conta que a produção do programa sempre recomendava para que os convidados não tocassem na modelo enquanto eles estavam na banheira, e apenas tentasse encontrar o sabonete. "E dava barraco", brinca ela, especialmente sobre um episódio em que Ivo Holanda passou dos limites e pegou em seus seios

O Ivo Holanda veio e pegou nos meus gêmeos, né? (...) Pegou e apertou. Eu lembro que peguei ele pelo pescoço, na sunga e joguei ele assim. Ele foi deslizando para o lado do Gugu, e o Gugu rindo, nervoso

Luiza Ambiel

