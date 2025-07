Lucas Lucco é indiciado por estelionato; cantor diz ser vítima de golpe

Lucas Lucco, 34, foi indiciado hoje por fraude na venda de carros de luxos pela polícia civil de Goiás.

O que aconteceu

Lucas, o pai e um suposto advogado teriam tentado aplicar golpe em um empresário do ramo automobilístico do estado. O cantor negociou, por meio do profissional, um porshe em troca de outras duas que ele tinha, mas o empresário não sabia que os carros estavam em financiamento.

Conforme a investigação, empresário só descobriu depois que os veículos negociados estavam inadimplentes, sentindo-se enganado. Segundo o delegado Manoel Borges, em entrevista ao telejornal JA1 (TV Anhanguera/Globo), caso começou a ser investigado há quatro meses após a denúncia do empresário que alegou ter sido prejudicado durante uma negociação. Informação foi confirmada por Splash.

Cantor, o pai e um suposto advogado também foram indiciados por associação criminosa, falsidade documental e ideológica.

Em nota, assessoria de Lucas Lucco diz que cantor e seu pai, na verdade, foram vítimas de um golpe. Comunicado ainda diz que ele foi surpreendido ao ver as informações em canais de notícias e que colaborou com a polícia durante as investigações.

A assessoria jurídica do cantor informa que, desde o início, contribuiu com investigações, apresentando à Autoridade Policial todas as provas no sentido de que Lucas Lucco e seu pai foram vítimas de um golpe arquitetado por Eliel Levistone Silva e Souza, numa permuta de veículos Porsche.

Nota completa

O cantor Lucas Lucco foi surpreendido na manhã desta quarta-feira com notícias de canais da imprensa de Goiânia/GO, no sentido de que ele e seu pai Paulo Roberto de Oliveira teriam sido indiciados por estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa, num inquérito policial da 3ª Delegacia de Polícia Civil de Goiânia/GO.

A assessoria jurídica do cantor informa que, desde o início, contribuiu com investigações, apresentando à Autoridade Policial todas as provas no sentido de que Lucas Lucco e seu pai foram VÍTIMAS de um golpe arquitetado por Eliel Levistone Silva e Souza, numa permuta de veículos Porsche.

A partir do acesso que a assessoria jurídica do cantor teve ao relatório final do inquérito policial, informa-se, desde já, que Lucas Lucco e seu pai jamais participaram dos crimes perpetrados por Eliel Levistone Silva e Souza. Em verdade, Lucas Lucco e Paulo Roberto foram vítimas de Eliel que, apresentando-se como falso advogado, engendrou um plano criminoso fraudulento, incluindo falsificação de assinatura digital do cantor, falsificação de documentos perante a Justiça do Estado de Goiás e outros artifícios.

Lucas Lucco e seu pai sofreram grande PREJUÍZO financeiro após as manobras criminosas de Eliel, visto que, no momento, não estão na posse/propriedade de veículo algum.

Vale ressaltar que o caso, além de ser investigado em inquérito policial que tramita em Goiânia/GO, está sub judice em Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG, de forma que, após o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, os fatos serão esclarecidos, comprovando-se que Lucas Lucco e seu pai estão na posição de vítimas de estelionato e outros crimes.