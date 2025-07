Ex-ambulante que vendia acarajé é estrela de campanha global da Armani

O modelo baiano Matheus Hava, 28, estrela a nova campanha internacional da Giorgio Armani. Antes de despontar no mundo da moda, o jovem trabalhava como vendedor ambulante para ajudar a família.

Quem é Matheus Hava

Matheus nasceu em Feira de Santana, na Bahia. Lá, ele trabalhou com a mãe vendendo acarajés até os 17 anos. "Começava a produção de acarajés durante a noite e finalizava pela manhã. Após o almoço, saía para vender nas ruas até o final do dia", conta.

Ele se mudou para o Rio de Janeiro aos 20 anos, em busca de melhores oportunidades. "Eu carregava uma mala com pães, bolos e coxinhas, além de uma bolsa térmica com aproximadamente 60 sacolés, que eu mesmo produzia."

Durante três anos, Hava ficou no Rio vendendo os produtos nas ruas. "A rotina era bem intensa. Eu comprava as mercadorias, produzia tudo e saía para vender. Sempre me empenhei para poder conquistar melhores condições. Já trabalhei como panfleteiro, atendente de caixa."

O baiano despontou como modelo há quatro anos e já foi estrela de campanhas de marcas como Armani, Missoni, Lacoste e Calvin Klein. Ele também foi destaque em publicações internacionais de Marie Claire Hong Kong, L'Officiel Tailândia, The Perfect Man e Man In Town.

Ele estreou como estrela da Armani em desfile internacional este ano. O evento foi realizado na Itália, em junho.

Também participou da campanha global de destaque da Versace em apoio à comunidade LGBTQIAPN+. A ação, intitulada VERSACE + Elton John AIDS Foundation for Pride, aconteceu em 2024.

Atualmente, Hava vive na Europa e é destaque nos principais eventos da moda internacional. Ele já participou de desfiles em países como Polônia, Reino Unido, Alemanha, Itália, Áustria e Hungria.