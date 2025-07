Investigador paranormal Dan Rivera morre durante turnê da boneca Annabelle original

O investigador paranormal Dan Rivera, 54, morreu neste domingo, 13, durante uma turnê da boneca Annabelle no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Em uma publicação nas redes sociais, a New England Society for Psychic Research (NESPR) - organização responsável pelo evento -, confirmou o falecimento do funcionário, mas não divulgou a causa da morte.

Em entrevista ao jornal local The Evening Sun, o legista responsável pela autópsia afirmou que está conduzindo uma investigação sobre a morte de Rivera, mas que os resultados devem levar alguns meses para serem concluídos.

Segundo a polícia norte-americana, o corpo do investigador foi encontrado sozinho em um quarto de hotel na cidade de Gettysburg.

"Estamos desolados e ainda processando essa perda. Dan realmente acreditava em compartilhar suas experiências e educar as pessoas sobre o paranormal. Sua gentileza e paixão tocaram todos que o conheceram. Agradecemos o apoio e as gentis reflexões durante este momento difícil", comentaram os fundadores da NESPR em suas redes sociais.

Ao lado de outros investigadores, Rivera era um dos responsáveis pela turnê Devils on the Run Tour. O evento, que viajava com a boneca Annabelle por todos os Estados Unidos, era um grande sucesso nas redes sociais. Rivera era o responsável pelo manuseio da boneca.

A boneca Annabelle é considerada amaldiçoada pela NESPR. Na década de 1970, os famosos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren pegaram o brinquedo, supostamente possuído por um espírito maligno, e o trancaram em um museu de ocultismo. A fama da boneca inspirou três filmes da franquia Invocação do Mal.