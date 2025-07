Em novo projeto, Thiaguinho se 'aproxima' do povo: 'Ouvir quem pede música'

Thiaguinho lança um novo EP chamado "Banjo e Boné" com a faixa título inédita e mais quatro sucessos regravados ao vivo no primeiro semestre no Vila JK, em São Paulo.

Em conversa com o TOCA, ele explicou como surgiu a ideia do projeto, que terá shows intimistas e que se aproximam do público - já há três apresentações marcadas no Rio de Janeiro, nos dias 16 (quando estreia o EP), 23 e 30 de julho.

Boné é estilo de vida mesmo. Banjo tem a ver com a minha vida no palco. (...) Os pagodes que a gente fazia nesse caráter de banjo e boné eram onde eu me sentia muito em casa, nesse contato próximo com o público. E o banjo é algo que gosto na minha hora de folga: domingo a tarde, escutar um pagode, colocar um Fundo de Quintal e Arlindo Cruz para tocar, a primeira coisa que eu tenho vontade é pegar o banjo e ficar acompanhando eles. É a junção de duas coisas que fazem parte da minha vida. Thiaguinho, cantor

Thiaguinho conta que com o projeto "Banjo e Boné", a ideia é estar perto do povo: "[Em] Pagodes assim a gente consegue ouvir quem pede música. Isso me faz crescer, tocar música de outros artistas me faz crescer".

Ao todo, foram 3 horas de um álbum gravado no Vila JK — mas somente cinco foram selecionadas para o EP. "Banjo e Boné" é a única música inédita, feita com Pezinho, parceiro de Thiaguinho em sucessos como 'Tá Vendo Aquela Lua' e 'Buquê de Flores': "Quando ele mandou a ideia foi bacana porque casou com o projeto, que canto muitas músicas dos anos 2000 e 2010. A música título ser de nós dois remete a essa época".

Visuais do EP "Banjo e Boné" de Thiaguinho será lançado às 11h da quinta-feira (16), quando o trabalho vai ser lançado Imagem: Reprodução/Instagram @banjoebone

O "Banjo e Boné" gravado em São Paulo contaram com participações: "Além de receber amigos, do nada o Leo Santana apareceu no palco, foi uma delícia. O Belo também apareceu do nada sem me avisar, nem avisar a produção. Ele é um projeto que me dá a possibilidade de receber os amigos e ter um pagode solto".

Sou um artista que tive a felicidade de tocar na noite durante um bom tempo. Comecei a cantar na noite com 15 anos. Dos 15 aos 19, antes de entrar no Exalta, eu tive essa escola de fazer pagode na noite, estar com instrumentos, lembrar de uma música e tocar ela.

O Banjo e Boné é uma oportunidade de cantar as músicas do momento, tem a nova geração rolando aí. Faço questão de me inteirar das coisas que estão acontecendo, de poder dar a mão para essa galera que está chegando, assim como o Péricles me deu a mão, o Belo, Rodriguinho, Alexandre Pires e tantos outros grandes artistas que me acolheram com carinho. Agora é a minha vez. Thiaguinho, cantor

Gravação das músicas ao vivo ocorreu no Vila JK, em São Paulo, no primeiro semestre com Thiaguinho Imagem: Reprodução/Instagram @vilajk

Força do pagode

Vivendo o pagode profissionalmente há pelo menos 23 anos, Thiaguinho vê com felicidade a abertura do gênero Brasil afora: "Tem entrada em todos os estados brasileiros. Vejo isso na grandiosamente do Péricles, do Belo, do Sorriso Maroto. Vejo isso no movimento de artistas considerados pop que gravam pagode como Ludmilla, Gloria Groove, Leo Santana, que é do pagodão baiano. Felipe Araújo, do sertanejo, recentemente a Ivete. Isso dá dimensão do que é o samba no Brasil".

O cantor também fala como o gênero também atinge todas classes sociais, inclusive em outros países como EUA, Angola e Portugal. Contudo, o pagode não deixou de ser um gênero que sofre preconceito, por também ser periférico: "Não existe fim do preconceito [com o pago], ele existe. Infelizmente perdura, pelo menos na minha existência toda, eu sempre vejo o preconceito acontecer".

Thiaguinho lembra como o samba também resiste ao longo das décadas: "O crescimento que ele teve ao longo do tempo e sua personalidade, fez com que o samba fosse guerreiro o tempo todo. Desde o início que chegou a ser proibido. Ele sempre resistiu e isso vem da força que o povo brasileiro tem".

E o povo brasileiro a gente sabe quem é: de maioria preta, de situação financeira mais simples. O pagode representa tudo isso. Óbvio que a gente hoje consegue frequentar lugares que cada geração foi conquistando. A de 80 tem uma conquista muito grande com o Fundo de Quintal, a Beth Carvalho, o Zeca, Arlindo. Os anos 90, que conquistam espaço principalmente na mídia. Minha geração tem outras conquistas e a gente continua conquistando espaços. Assim como a luta do nosso povo que continua tendo que conquistar espaços ainda. Vejo vitórias maiores, não sei se preconceito menor.