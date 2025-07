'Seus pontos vencem hoje': como funciona central que envia golpe via SMS

A Anatel em parceria com a Polícia Civil de São Paulo desativou uma central que enviava SMS para aplicação de golpes, na zona sul de São Paulo.

O que aconteceu

Equipamento enviava SMS para celulares da região com o objetivo de aplicar golpes. O sistema consiste em um simulacro de antena de celular, que interrompe temporariamente sinais 3G, 4G e 5G e força que aparelhos da região se conectem a redes 2G, que são menos seguras. Com isso, conseguem enviar mensagens com links fraudulentos ou se passando por instituições financeiras.

Desativação foi feita em 11 de julho e estação clandestina ficava em apartamento residencial próximo à avenida Bandeirantes, na zona sul de São Paulo. A divulgação do caso, porém, só foi feita pela Anatel ontem.

Fiscalização detectou problemas de sinal de telefonia e diversos casos de recebimento de mensagens suspeitas. A Anatel, então, acionou a polícia para poder verificar o local, um apartamento no 13º andar, de onde estavam sendo emitidos os sinais maliciosos.

"Seus pontos vencem hoje! Troque por milhas ou produtos eletrônicos". Essa é uma das mensagens golpistas enviadas pelo sistema. A Anatel menciona que também tinha SMS supostamente enviados por uma instituição bancária. A ideia é convencer as vítimas a ceder dados bancários para aplicação de golpes, seja contatando falsas centrais ou acessando páginas clone de instituições bancárias.

Antena encontrada em apartamento na zona sul de São Paulo; aparelho fazia parte de central para envio de SMS fraudulentos Imagem: Reprodução/Anatel

Polícia Civil informou que na operação foram apreendidos antena, transmissor de sinal, notebook, carregador e uma câmera de monitoramento. Os itens passarão por perícia e o caso foi registrado como invasão de dispositivo informático e localização/apreensão de objeto. A ocorrência foi registrada no 42º DP (Parque São Lucas).

Esta é a quinta central de envio de SMS fraudulento desativada pela Anatel. Com exceção da primeira (em julho do ano passado), em que um carro circulava por regiões nobres enviando SMS falsos, todas ficavam em apartamentos, com equipamentos direcionados para área de grande movimentação na cidade de São Paulo.

Envio de SMS clandestino é passível de multa por descumprir Lei Geral das Telecomunicações, segundo a Anatel.

Como evitar golpes

A empresa de segurança Kaspersky faz as seguintes recomendações: