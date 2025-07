Volta à Globo? Regina Duarte impõe condição para retornar à TV

Regina Duarte, 78, disse que não tem vontade de retornar às novelas, exceto se for para alguma participação especial ou produção de Manoel Carlos.

O que aconteceu

Duarte destacou que sua memória não é a mais mesma de antes para decorar textos, além de não ter interesse em participar de grandes projetos. "Eu passei dos 14 aos 75 anos decorando texto. Eu sei que hoje existe o ponto eletrônico, eu sei que sou uma atriz que daria conta de não deixar ninguém perceber que eu tô de ponto, mas, na verdade, eu gostaria de fazer um trabalho rápido, uma participação especial, curtinha, quatro, oito, no máximo 12 capítulos", declarou em entrevista ao canal do YouTube de Cátia Fonseca.

Atriz, porém, ressaltou que aceitaria convite para qualquer produção de Manoel Carlos. "Eu faria qualquer coisa [dele]. Se for o Maneco eu não pestanejo, falo 'conte comigo', porque ele tem o entendimento muito raro do ser humano".

Regina Duarte está afastada das telinhas desde a novela "Tempo de Amar" (2017). Ela deixou a Globo em 2020 para assumir um cargo no governo do então presidente Jair Bolsonaro (PL). A atriz voltou à emissora em abril deste ano para uma participação no Show 60 Anos do canal.