Terra, energia e cérebros: IA vive nova onda de gastos bilionários

A primeira onda da IA generativa, iniciada no final de 2022, despertou o interesse de muitas empresas em desenvolver suas próprias plataformas e modelos de linguagem. No entanto, a segunda onda não está acessível para todos.

Se naquele momento quem era menor podia entrar na dança, agora não é isso. É só briga de cachorro grande

Helton Simões Gomes

O novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, discutiu o "abismo digital", termo usado para descrever a desigualdade entre os países na capacidade de desenvolver inteligência artificial.

De acordo com um estudo da Universidade de Oxford, no Reino Unido, toda a infraestrutura computacional de IA do planeta está concentrada em apenas 32 países. A maior quantidade de data centers está nos Estados Unidos, China e União Europeia.

Os investimentos projetados para essa segunda onda da IA já ultrapassam os US$ 300 bilhões, de acordo com estimativas divulgadas por gigantes como Amazon, Google e Microsoft. Este cenário tende a ampliar ainda mais a distância entre as grandes empresas e o restante do mercado. Um exemplo emblemático é a Amazon, que anunciou a construção de um data center com dimensões equivalentes a 600 campos de futebol.

Dos data centers utilizados para o desenvolvimento da inteligência artificial, mais de 90% estão concentrados nas mãos de empresas norte-americanas e chinesas. Enquanto isso, África e a América do Sul contam com pouquíssima infraestrutura voltada para essa área.

Um dos pesquisadores envolvidos no estudo da Universidade de Oxford comparou a influência geopolítica dos países produtores de petróleo, que já exerceram um papel desproporcional nas relações internacionais, com o que pode acontecer num futuro próximo com os detentores de poder tecnológico. Impulsionados pela inteligência artificial, esses países tendem a dominar um recurso cada vez mais estratégico e essencial.

Helton Simões Gomes alertou para outras possíveis consequências desse cenário, como a ampliação de vieses culturais e a limitação do acesso a ferramentas essenciais para o avanço científico, que tendem a ficar restritas a países com maior capacidade de desenvolvimento tecnológico.

Já ouvi de executivos de alto escalão de algumas Big Techs que, ainda esse ano, deve ser lançado um medicamento desenvolvido com inteligência artificial e patenteado nos Estados Unidos. Isso só foi possível por conta do acesso a uma infraestrutura computacional gigantesca, equipes capacitadas e recursos que não estão à disposição de outros países

Helton Simões Gomes

Além disso, esse poder tende a se concentrar ainda mais com a disputa global por profissionais altamente qualificados na área. "Há, de fato, uma corrida por cabeças pensantes", afirma Diogo Cortiz. Ele cita como exemplo a contratação de Alexandr Wang, co-fundador da Scale AI, empresa recentemente adquirida pela Meta como parte de sua ambição de alcançar a superinteligência.

Ao anunciar sua ida para a Meta, Wang publicou em uma rede social que, junto com ele, estavam sendo contratados outros dez talentos. Desses, sete eram chineses. Para Cortiz, esse dado ilustra bem como a competição por capital humano está se tornando cada vez mais estratégica e geopolítica.

Isso mostra como é fundamental atrair cérebros do mundo todo, além de levantar questionamentos sobre a política anti-imigração dos Estados Unidos que, muitas vezes, dificulta a entrada de estudantes e profissionais estrangeiros. Enquanto isso, a China está fazendo o oposto: investindo pesado para atrair talentos de várias partes do mundo

Diogo Cortiz

E o Brasil, como fica?

O país tem algumas cartas na manga para reforçar seu papel no desenvolvimento da inteligência artificial. Além do PBIA (Plano Brasileiro de Inteligência Artificial), que inclui ações como a previsão de R$ 23 bilhões em investimentos, o Brasil conta com uma proposta para a Política Nacional de Data Centers, que prevê a isenção de impostos para equipamentos importados.

Essa segunda proposta, porém, está engavetada. Fontes ouvidas por Deu Tilt afirmaram que o governo aguarda um momento político mais favorável para retomar a questão.

Contudo, Cortiz vê com ressalvas a abertura do país para a instalação de data centers por nações estrangeiras, especialmente sem contrapartidas claras que promovam o desenvolvimento tecnológico e econômico.

Tecnologia é poder. Não adianta nada ter data centers instalados no Brasil se eles servirem somente aos interesses de empresas dos EUA

Diogo Cortiz

Por que caiu o nº de brasileiros com medo de perder o emprego para a IA?

A nova edição da pesquisa global da Ipsos sobre a presença da tecnologia na vida das pessoas trouxe uma mudança interessante: os brasileiros estão cada vez menos assustados com a inteligência artificial.

A edição de 2025 do estudo indica que, apesar de uma queda no otimismo, o medo que as pessoas nutrem pela IA também está diminuindo.

Realizado desde 2023, o estudo deste ano trouxe dados interessantes sobre a relação dos habitantes de 30 países com as ferramentas. No Brasil, o contato mais frequente com as ferramentas parece ter ajudado a quebrar parte da sensação de ameaça sentida em anos anteriores. Um bom exemplo disso aparece na preocupação com o mercado de trabalho: a quantidade de brasileiros que temem perder o emprego para a IA caiu de 57%, em 2024, para 43% neste ano. Ou seja: o hype baixou, o susto também. Com a IA fazendo cada vez mais parte da rotina, o olhar sobre ela está ficando mais realista.

Google gera, TikTok publica: como vídeos racistas feitos por IA expõem falhas das Big Tech

A MediaMatters revelou que o TikTok vem sendo invadido por vídeos racistas e antissemitas gerados com o Veo 3, a nova ferramenta de inteligência artificial do Google que produz vídeos hiper-realistas. Muitos desses conteúdos carregam a própria marca d'água do Veo 3, o que escancara a fragilidade dos filtros que deveriam barrar produção sintética —tanto por parte da IA quanto da plataforma que os distribui.

Mesmo com as promessas das empresas de que existem barreiras para conter abusos, os "guard rails" claramente não estão dando conta do recado.

E isso levanta duas questões urgentes: como essas ferramentas geram conteúdos discriminatórios tão facilmente? E por que o TikTok permite que eles circulem? O cenário expõe não só os limites técnicos dessas IAs, mas também a necessidade urgente de regulações que responsabilizem as Big Tech pelo conteúdo criado e veiculado por seus usuários.

Bets desbancam o WhatsApp, deixam a IA para trás e decolam na internet brasileira

As bets ocupam hoje o segundo lugar em número de acessos a sites no Brasil, perdendo apenas para o Google. É o que mostra uma pesquisa da SimilarWeb, que levou em conta as 196 bets legalizadas no país. Entre janeiro e maio deste ano, o número de acessos pulou de 55 milhões para 68 milhões acessos diários.

Vale ressaltar que 67,8% desses acessos são feitos de forma direta, o que mostra que as bets conseguiram pregar suas marcas (e seus sites) nas cabeças dos brasileiros, às custas de muitos contratos publicitários com influenciadores e jogadores de futebol.

A fidelização do público deve aumentar a partir da liberação do Google que as Bets disponibilizarem seus aplicativos no Google Play.

*colaborou Ruam Oliveira

