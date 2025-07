Sumiço e cenas tristes: Heleninha morre nesta versão de 'Vale Tudo'?

Nesta terça-feira (15) em "Vale Tudo" (Globo), Ivan e Heleninha discutem. César volta ao Brasil. Heleninha procura Raquel para tirar satisfações sobre a contratação de Bartolomeu. Cecília coloca Sarita para participar de uma soltura de passarinhos.

Ivan e Celina ficam preocupados com o sumiço de Heleninha. César manda um vídeo para Maria de Fátima, registrando Heleninha embriagada em uma pista de dança. Ivan e Afonso resgatam Heleninha. Tiago se desentende com Marco Aurélio. Heleninha flagra uma discussão entre Ivan e Celina.

Renata Sorrah e Paolla Oliveira como Heleninha Roitman em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Heleninha morre?

Apesar das cenas pesadas, Heleninha não deve morrer nesta versão de "Vale Tudo".

O que aconteceu na primeira versão da trama deve se repetir no remake: Heleninha e Ivan se separam, e no decorrer da trama consegue superar o vício e se envolve com William, personagem que foi vivido por Dennis Carvalho na original.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.