Reencontro de Maria de Fátima e Raquel é marcado por gritos e humilhação

Maria de Fátima (Bella Campos) e Raquel (Taís Araújo) se encontram pela primeira vez após a passagem de tempo de "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Em cenas previstas para o capítulo de amanhã, a vilã decide procurar Raquel após perceber sua ascensão como empresária de sucesso à frente da Paladar. A jovem chega à empresa e pede para conversar com a mãe em particular.

Animada com o sucesso da protagonista, Maria de Fátima sugere que, agora que ambas estão bem de vida, poderiam deixar o passado para trás. No entanto, Raquel, ainda magoada pelas traições e abandonos da filha, reage com frieza.

A ex-namorada de Ivan (Renato Góes) acusa Fátima de ser egoísta e de só aparecer quando lhe convém. Tentando se justificar, a esposa de Afonso (Humberto Carrão) afirma que sua ambição foi, de certa forma, responsável pela mudança de vida da mãe.

Indignada com a audácia da filha, Raquel rebate com firmeza e sentencia que um dia Maria de Fátima ainda vai precisar dela. Ela afirma mais uma vez que, quando isso acontecer, não estará por perto para ajudar a filha.

Raquel (Taís Araujo) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Manoella Mello/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.