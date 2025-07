Por que os otakus não estão assistindo ao anime dos gatos zumbis?

Histórias com apocalipse zumbi são famosas na cultura pop, ainda que não exista tanta variação assim. É sempre aquele papinho de vírus misterioso, sobreviventes formando comunidades distópicas e muito personagem sendo mordido por mortos vivos. Curiosamente, o anime "Nyaight of the Living Cat" conseguiu criar uma premissa única, mas que infelizmente não tem sido tão abraçada pela comunidade otaku.

O anime começa com um grupo de personagens tentando roubar mantimentos em um mercado abandonado, um clássico de filmes de zumbis. Porém, eles começam a ouvir as criaturas maléficas se aproximando, mas elas não são corpos putrefatos em busca de cérebros, e sim GATOS. Sim, em "Nyaight of the Living Cat" surgiu uma "pandemiau" capaz de transformar seres humanos em felinos ávidos por carinhos.

E é nesse clima meio comédia de zumbi e seriedade que "Nyaight of the Living Cat" se sustenta. O anime chama a atenção pela sua ideia única, ainda mais porque os personagens comentam o quanto é difícil ficar sem fazer um chameguinho num gato, mas "Nyaight" parece esquecido em meio a estreias mais aclamadas da temporada, como "Gachiakuta" e "Tougen Anki".

Tudo bem que a animação está longe de ser belíssima como em "100 Coisas para Fazer Antes de Virar Zumbi", mas quebra um galho. A força do anime está no forte senso de paródia, e ver os personagens tratando com carga dramática uma epidemia de gatos arranca risos facilmente. Vamos ver se as pessoas descobrem essa pérola no decorrer da temporada.

"Nyaight of the Living Cat"

Onde ver? Crunchyroll (legendado)

"Gachiakuta", o "Avenida Brasil" dos animes

Você conhece os "animes chineses"?

"Tougen Anki" é genérico, raso, clichê --e deve fazer muito sucesso

Um garoto diferente dos demais é tirado de sua vidinha comum do dia a dia e jogado numa batalha intensa entre grupos antagônicos. Por sorte, o rapaz tem poderes especiais e, isso, o ajudará a lutar dentro de uma organização de pessoas semelhantes que o recruta para derrotar o outro lado. Essa é a sinopse de "Tougen Anki", anime que estreou na última sexta-feira, mas também pode ser a sinopse de "Jujutsu Kaisen", "Gachiakuta", "Demon Slayer" e vários outros shonen de lutinha à sua escolha.

Claro, "Tougen Anki" tem suas especificidades: aqui há uma guerra entre os Onis e os Momotaros, duas facções rivais desde tempos antigos, e nosso protagonista tem sangue de Oni correndo em suas veias. Após ser perseguido por um dos Momotaros, ele demonstra seus poderes que envolvem materializar revólveres de sangue para combater as espadas de partículas dos adversários.

Nada de novo por aqui. Assistir ao primeiro episódio de "Tougen Anki" é prever todos os desdobramentos com um pé nas costas. Quem assistiu a pelo menos 3 séries do tipo já sabe quando o personagem será tirado de sua rotina, quando aparecerá um inimigo e quando ele será salvo por um personagem misterioso. Em meio a tudo isso, cenas de ação intensas, ângulos diferentões e muita porrada.

Ser genérico não é um crime, porque há um pequeno carisma naqueles personagens. E outra força de "Tougen Anki" é o fato de estar disponível em uma quantidade surpreendente de serviços de streaming (inclusive a Netflix, o que ajuda a popularizar muitas séries), uma aposta dos licenciantes que estão dispostos a emplacar essa série de qualquer forma. E, numa dessas, é capaz que dê certo.

"Tougen Anki"

Onde ver? Anime Onegai, Netflix, Crunchyroll, Prime Video, Bandplay (dublado)

Notícias da semana

Live action de "Solo Leveling"

Não só a Netflix anunciou que fará uma série de "Solo Leveling" com atores de carne e osso como até já escalou o ator Byeon Woo-Seok para o papel principal. A dúvida que fica é: vão trocar o ator para a fase do Jin-Woo pós-harmonização?

"MAO" está chegando em anime

A autora Rumiko Takahashi (de "Ranma ½" e "InuYasha") está mesmo em alta, porque seu mangá "MAO" teve anime confirmado. A obra conta a história de uma garota que viaja no tempo para enfrentar seres místicos e chega em 2026.

"City The Animation" é um anime lindo! Só não tem muito o que contar

Quem vê o pôster de "City The Animation" em meio àquela bagunça que é o Prime Video não vai fazer muita ideia do que se trata. Aquele fundo branco chama muita atenção, assim como os personagens em estilo cartunizado e as cores vivas. Mas o mais surpreendente é que eu dei play no primeiro episódio e continuo sem saber muito bem do que se trata.

Baseado no mangá "City", criado por Keiichi Arawi, o anime conta a história de uma cidade chamada City. Lá, vivem três estudantes de faculdade que têm uma vidinha normal de estudar, fazer bicos e praticar coisas cotidianas. Ou seja, basicamente é um anime sobre o dia a dia numa cidade meio doida.

No decorrer de várias histórias curtinhas acompanhamos a loucura daquela cidade, indo de situações comuns sobre laços de amizade a até mesmo uma trama maluca sobre um cozinheiro que acidentalmente derruba lámen na bolsa de um cliente. Tudo com um traço maravilhoso e animação sublime, com produção do estúdio Kyoto Animation (de "Sound! Euphonium").

Porém, mesmo com a bela animação, as histórias têm qualidades muito distintas. Morri de rir em algumas, mas outras deram sono. Bem, pelo menos a animação é linda, e podemos prestar ainda mais atenção graças ao fato de o anime ter sido disponibilizado já com dublagem no Brasil.

"City The Animation"

Onde ver? Prime Video (dublado)

"Hell Teacher: Jigoku Sensei Nube" é frescor em meio a animes padronizados

Eu nunca havia ouvido falar de "Hell Teacher: Jigoku Sensei Nube" antes, mas isso em parte se dá pela ignorância que temos de hits japoneses de décadas passadas. Publicado na Shonen Jump entre 1993 e 1999 (ou seja, fazendo companhia a "Dragon Ball" e "Yu-Gi-Oh"), a obra criada por Sho Makura ganhou um anime em 1996 que não chegou a adaptar toda a série. Agora o anime ganhou um remake, e após assistir ao primeiro episódio posso dizer que é bem interessante.

Ambientado em uma escola, acompanhamos a vida do professor Nube, um homem espirituoso que tem em sua mão poderes demoníacos capazes de exorcizar criaturas que assolam os seres humanos. Ou seja, a cada episódio veremos ele resolvendo alguns casos envolvendo alunos afetados por criaturas do folclore japonês, quase uma versão mais pesada de "Yo-Kai Watch".

A animação de "Hell Teacher" é muito interessante. A equipe manteve o estilão anos 1990 no traçado dos personagens, porém a série emprega técnicas mais modernas de animação e colorização. O ritmo da narrativa deixa nada a dever para produções mais recentes, com um gostinho que é confortável para quem gosta de animes mais antigos. "Hell Teacher: Jigoku Sensei Nube" é uma recomendação para você que quer fugir um pouco do óbvio, e talvez acompanhar um anime diferente.

"Hell Teacher: Jigoku Sensei Nube"

Onde ver? Anime Onegai (legendado)

Até a próxima semana, otakus!