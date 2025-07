Elenco ruim? Trama fraca? Como é a novela mais odiada por Gilberto Braga

"É a pior novela que fiz, de longe", revelou Gilberto Braga, falecido em 2021, sobre "Louco Amor", novela que foi ao ar em 1983 na Globo. Mas, afinal, por que o folhetim desagradava tanto o autor? Conheça os detalhes da trama, da escalação e quais os possíveis motivos para esse desapreço.

'Erros graves de escalação'

Com direção de Wolf Maya e Paulo Ubiratan, "Louco Amor" contou com elenco estelar. Teve Bruna Lombardi, Fábio Júnior, Tereza Rachel, Antônio Fagundes, Christiane Torloni, Carlos Alberto Riccelli, Reginaldo Faria e Glória Pires nos papéis principais.

É horrível ter uma novela de que ninguém está gostando. A minha pior novela foi mesmo 'Louco Amor'. O elenco estava todo errado. Gilberto Braga, no livro "A Seguir, Cenas do Próximo Capítulo".

Apesar dos nomes de "peso", parte do casting não cativou Gilberto Braga. De acordo com Fábio Costa, pesquisador de teledramaturgia e autor do livro "Novela - A Obra Aberta e Seus Problemas", o novelista não teria gostado de trabalhar principalmente com Bruna Lombardi, 72, que estava justamente no papel de mocinha da história, Patrícia, par romântico de Fábio Jr., 71, o Luís Carlos da trama.

Bruna Lombardi e Fabio Jr. protagonizaram 'Louco Amor' Imagem: Divulgação

A insatisfação com a mocinha, essencialmente, aliada a outros fatores que não o elenco, levaram Gilberto a fazer declarações de desagrado com "Louco Amor" no decorrer dos anos. Fábio Costa, especialista em teledramaturgia

Ao livro "Autores, Histórias da Teledramaturgia", Braga confirmou o descontentamento com Bruna Lombardi. "Houve erros graves de escalação. O escritor depende muito do elenco. Não gostei de trabalhar com a Bruna Lombardi. Ela não deu certo comigo. Não que seja má atriz, só não é da minha praia", declarou o autor.

Não poder contar com determinados nomes também teria deixado o novelista chateado. "Realmente, determinados personagens talvez funcionassem melhor com outros intérpretes. Fernanda Montenegro também estaria no elenco (seria a Muriel, papel que ficou com Tônia Carrero), e acabou não fazendo a novela", frisou Fábio Costa.

Fernanda Montenegro e Tônia Carrero Imagem: Divulgação

Pressa, inimiga da perfeição?

"Louco Amor" precisou ser gravada às pressas no horário nobre da Globo. A correria se deu por conta de um encurtamento de "Sol de Verão" após a morte do ator Jardel Filho (1928-1983), protagonista do folhetim.

Apesar do empenho, a novela de Gilberto Braga não ficou pronta a tempo. Para preencher a lacuna na programação, a Globo recorreu a uma versão compacta de "O Casarão" (1976), de Lauro César Muniz. Ainda assim, o corre-corre afetou pontos cruciais de "Louco Amor", como a escalação do atores já mencionada.

A estreia antes do prazo provocou uma aceleração do ritmo de produção —e aí temos outro ponto que impactou o fechamento do elenco, já que as gravações tinham que correr a fim de que a novela estreasse com um mínimo de capítulos prontos. Fábio Costa

Jardel Filho e Irene Ravache em "Sol de Verão"; ator morreu durante a trama Imagem: Reprodução

O pesquisador ressalta que o resultado de produção também era algo que impactava a percepção de Gilberto sobre sua obra. "Percebemos que ele, com seu olhar apurado de amante do cinema e ex-crítico de teatro, se atentava a pontos que os autores nem sempre comentam. Em termos de história e escrita dos capítulos propriamente não creio que tenha impactado muito essa antecipação. A tarefa de dar novo gás ao horário após um trauma como o da morte de um protagonista, sim", ponderou.

Lady Francisco, Clementino Kelé, José Lewgoy e Chica Xavier em 'Louco Amor', de 1983 Imagem: Nelson Di Rago/Globo

Novela querida e com boa audiência

"Louco Amor" foi uma novela mais convencional na obra do autor. Esse fator, ao mesmo tempo que garantiu o apreço popular, afastou as classes de maior poder aquisitivo, sempre amigas das novelas de Gilberto Braga.

Era uma bobagem de novela. Grande sucesso popular e sem prestígio nas classes A e B, o que mais fez a minha carreira. Escrevi por honra da firma. Gilberto Braga, no livro "Autores, Histórias da Teledramaturgia"

Para Fábio Costa, isso desagradava Braga profundamente. "De um lado, era uma novela 'apenas novela', e por isso mesmo de fácil comunicação com o público, de outro era tachada de simples, ruim e maniqueísta. Então ele abriu mão de certos voos ou ousadias e fez uma novela menos elaborada, digamos assim", explicou o pesquisador.

Mauro Mendonça e Tereza Rachel em 'Louco Amor' Imagem: Nelson Di Rago/Globo

O público não viu em "Louco Amor" os mesmos problemas que o autor —ela conquistou o telespectador e, assim, bons números de audiência. O resultado de audiência foi bastante satisfatório, com 49,51 pontos de média. "Ainda havia a concorrência da TV Bandeirantes com uma novela inédita no mesmo horário, "Sabor de Mel", de Jorge Andrade, cujo elenco tinha grandes nomes, como Sandra Bréa, Raul Cortez, Eva Todor, Mila Moreira, Flávio Galvão, Gianfrancesco Guarnieri e Célia Helena", destacou o especialista.

Fábio Jr., Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli em 'Louco Amor' Imagem: Acervo/Globo

História de 'Louco Amor'

A trama girava em torno de um romance proibido entre jovens de classes sociais opostas. Bruna Lombardi interpreta Patrícia, filha de um embaixador, que se apaixona por Luiz Carlos, vivido por Fábio Jr., filho da empregada da casa, papel de Nicette Bruno.

O relacionamento dos dois enfrentava a forte oposição de Renata, madrasta de Patrícia, interpretada por Tereza Rachel. Para afastar o casal, ela envia a enteada para estudar no exterior.

Seis anos depois, Patrícia volta ao Brasil com um filho, mas se recusa a revelar quem é o pai. Luiz Carlos, agora jornalista, consegue emprego na revista Stampa. Lá, se reaproxima de Cláudia, vivida por Glória Pires, sua antiga colega de faculdade. Entre os dois, nasce um novo romance.