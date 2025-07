Ator mirim de 'Adolescência' quebra recorde com indicação ao Emmy

Owen Cooper se tornou hoje a pessoa mais nova a concorrer ao Emmy de melhor ator coadjuvante em série limitada, antologia ou filme para a TV.

O que aconteceu

O ator de "Adolescência" tem 15 anos. A minissérie foi o seu primeiro trabalho de atuação. Ele vai disputar o prêmio com os seguintes atores:

Javier Bardem ("Monstros - Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais")

Bill Camp ("Acima de Qualquer Suspeita")

Rob Delaney ("Morrendo por Sexo")

Peter Sarsgaard ("Acima de Qualquer Suspeita")

Ashley Walters ("Adolescência")

O último detentor do recorde foi indicado em 1973. Scott Jacoby tinha 16 anos quando concorreu ao Emmy por seu trabalho no filme "That Certain Summer", lançado diretamente para televisão.

Kathy Bates também quebrou um recorde relacionado à idade. Aos 77 anos, ela se tornou a pessoa mais velha indicada ao Emmy de melhor atriz em série de drama. Ela concorre por seu papel como Matty na série "Matlock". Suas adversárias são Sharon Horgan ("Mal de Família"), Britt Lower ("Ruptura"), Bella Ramsey ("The Last of Us") e Keri Russell ("A Diplomata").

Antes dela, o recorde era de Angela Lansbury. A atriz foi indicada a melhor atriz em série de drama em 1996, por seu trabalho em "Assassinato por Escrito".