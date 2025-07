Otaviano Costa expõe sexo em terraço de shopping com Flávia Alessandra

Otaviano Costa, 52, revelou que ele e Flávia Alessandra, 51, já transaram no terraço de um shopping no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Costa fez a confidência íntima ao ser questionado sobre um "lugar inusitado" em que já transou. "No terraço de um shopping no Rio de Janeiro, já aconteceu", declarou durante participação no programa Surubaum.

Flávia, que também participou do programa, afirmou que ela e Otaviano são "muito transantes". Costa confirmou e ressaltou que o "sexo é fundamental, 100% importante" na vida deles. "A gente é muito sexual, a gente adora, é aquele transante gostoso", complementou o apresentador.

Otaviano destacou que a química entre ele e Flávia foi imediata. "Achamos essa química desde o primeiro dia. Nos vimos no navio e teve um 'crec, encaixa, vai, pega'. Lembro que fiz uma massagem no pezinho dela e aí mudou tudo. Quando olhei para as pernas da Flavianha pela primeira vez pensei: 'Caceta, o que está acontecendo aqui, Senhor'".

Flávia Alessandra e Otaviano Costa estão juntos há 19 anos e são pais de Olívia. A atriz também é mãe de Giulia, fruto do relacionamento com o diretor Marcos Paulo (1951-2012).