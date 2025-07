Marisa Orth sobre ensaio para Playboy histórica: 'Me tirou o sono'

Marisa Orth, 61, comentou durante participação no Roda Viva sobre o ensaio que fez para a Playboy, em 1997.

O que aconteceu

A atriz comentou. "O que eu tenho de mais notável é a minha capacidade de explicitar as coisas. Todo mundo manda nudes hoje. Todo mundo tem essa vontade desde que nasceu. É natural que um exibicionismo, um voyeurismo dê tesão. A gente quer se ver bonita e saber que está sendo admirada."

Eu achava a Playboy a coisa mais linda. Queria fazer propagandas, as poses... Mesmo assim, foi um ano para decidir! Nossa, essa me tirou o sono! Fiquei muito nervosa. Eu tonteava de vergonha no meio da rua... Mas foi uma experiência muito bacana. Marisa Orth

Marisa contou que o ensaio não interferiu em sua autoestima. "Não me acho muito bonita. Não adiantou nada para melhorar a autoestima. Eu tinha inveja da minha própria Playboy. Eu dizia: 'Isso que é mulher, não é aquilo que eu tenho lá em casa'."

A atriz finalizou. "Autoestima quem dá é pai e mãe, infância, terapia, um bom companheiro, você mesmo, com um trabalho interno. Não é a Playboy quem vai te dar autoestima, ao contrário, você vai falar: 'Ai, eu devia ter mais bunda'".

A edição com Marisa Orth na capa é a 6ª mais vendida na história da revista. Foram vendidas 835 mil cópias.