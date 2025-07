'A morte dele faz parte da obra dele', diz Marina Lima sobre Antonio Cicero

Marina Lima, 69, se abriu sobre a morte do irmão Antonio Cicero aos 79 anos.

O que aconteceu

A cantora comentou a decisão do escritor de se submeter a um suicídio assistido. "A morte dele faz parte da obra dele. Isso é incrível, tenho um orgulho danado disso. Porque o Cicero não deixou barato em nenhum momento, não traiu as convicções dele em nenhum momento", disse a artista em entrevista ao "Conversa com Bial".

Marina falou como a morte de seu irmão trouxe à tona esse debate sobre a morte assistida — que é ilegal no Brasil. "Faz todo mundo pensar de novo sobre isso... Sobre eutanásia, sobre permissão. Por que tem que ir para o exterior fazer isso? Como várias coisas no Brasil, devia ser permitido no Brasil também", avaliou.

A cantora explicou que Cicero foi sigiloso sobre sua decisão. "Ele não conversou com ninguém sobre isso, porque acho que ele tinha medo que alguém interferisse. Jamais iria interferir, porque conheço ele desde que nasci. Sei como ele é, sei como ele era racional e decidido em relação a tudo. Ele conversou com o Marcelo, marido dele de mais de 40 anos", afirmou.

O poeta passou a acompanhar todos os shows da irmã pouco antes de sua morte, onde era homenageado por ela. "Estava tão feliz, em todo show o homenageava. Falava dele e ele era ovacionado. Não percebi que ele iria fazer isso", revelou.

Marina recordou sua última ligação com Antonio, que foi quando ele informou sua decisão. "Ele falou: 'Estou na Suíça'. Quando ele falou 'estou na Suíça', já entendi. Porque, na realidade, o Cicero sempre foi ateu, nunca acreditou em nada. Mas viveu a vida até a última gota", recordou.

Ele adorava a vida. Era um aventureiro, poeta e filósofo. Adorava o que ele fazia, o ofício. E dono de uma inteligência impressionante. Marina Lima

A cantora também refletiu que o diagnóstico de Alzheimer abalou muito o escritor. "Na hora que ele soube que foi diagnosticado com Alzheimer, ele ficou grilado. A nossa família, era todo mundo alegre. Uma coisa da família, do pai, da mãe... A gente ria muito, muito encontro semanal, muita risada, muita brincadeira. E eu comecei a perceber o Cícero chateado com o diagnóstico", destacou.