'Acabou me fazendo carinho': Marcelo D2 recorda encontro com Pepe Mujica

Marcelo D2, 57, falou sobre o primeiro e único encontro com Pepe Mujica, realizado em 2016. O ex-presidente do Uruguai morreu em maio deste ano, aos 89 anos, após ser diagnosticado com um câncer de esôfago em 2024.

Eu perguntei como ele conseguiu convencer o país inteiro a legalizar a maconha. Ele veio olhando no meu olho e falou assim: 'Não se importe com as leis, se importe com as pessoas. Converse com as pessoas e tente convencê-las, uma por uma, e aí você terá um movimento'. Marcelo D2

O músico afirmou que sabia da luta de Pepe Mujica contra o câncer, e que morte causou tristeza extrema. "O Mujica era uma entidade na terra. Tive horas muito especiais com ele. Foram pequenos e sutis conselhos que foram essenciais, assim, para o resto da minha caminhada."

Ele falou muito sobre se preocupar com o próximo, que foi muito interessante, assim, porque a gente vê um presidente de um país, sabe, preocupado com as pessoas, e não com a economia, com o dinheiro, com isso, com aquilo, sabe? Com o mercado. Foi muito chocante, cara. Foi muito bonito. Marcelo D2

Artista afirmou que passou "três horas sem conseguir falar" diante do ex-presidente do Uruguai. "Acho que ele estava me testando. Foi fazendo perguntas e me botou 'contra a parede', digamos assim. No fim, acabou com ele fazendo carinho, eu sentado do lado dele, quase com a cabeça no ombro, e ele fazendo carinho nas minhas costas. Foi um dos momentos mais lindos da minha vida."

Marcelo D2 vai protagonizar a campanha de Dia dos Pais da Riachuelo em 2025. Ele participou de uma sessão de fotos acompanhado dos cinco filhos: Stephan, 33, Lourdes, 25, Maria Joana, 21, Luca, 23, e Maria Izabel, 4.

O músico contou o que costuma fazer no Dia dos Pais. "Choro porque meu pai (Dark Gomes Peixoto) não está mais aqui. Eles falam: 'Ah, meu pai vai botar o João Nogueira e vai chorar de novo'. E aí começa o drama. Eu gosto muito de cozinhar para eles e deixar uma pilha de louça para lavarem. E o que meu pai fazia antigamente era muito parecido. Somos espelhos."