Leo Dias saiu do 'Fofocalizando'? Entenda situação do apresentador

O apresentador Leo Dias segue afastado do programa Fofocalizando, do SBT. Nesta segunda-feira, 14, o jornalista publicou um comunicado em suas redes sociais explicando o motivo da sua ausência e as complicações do seu futuro na emissora.

"Hoje, novamente, não vou estar no Fofocalizando, porque ainda há uma indefinição sobre o meu futuro profissional. Assim que eu tiver uma decisão, vocês serão os primeiros a saber", escreveu Dias em seu perfil no Instagram.

Após passar quase duas semanas fora do ar, o retorno de Dias ao Fofocalizando estava previsto para essa segunda-feira, 14, mas acabou não se concretizando. Até o momento da publicação desta matéria, o SBT não havia se pronunciado sobre o ocorrido.

No começo do mês de julho, o apresentador deixou de participar do Fofocalizando sem maiores explicações. A ausência do jornalista chamou atenção do público, que começou a questionar os motivos do desaparecimento de Dias.

A imprensa chegou a noticiar que o jornalista havia brigado com a direção do SBT após ser proibido de divulgar o seu canal no YouTube, a LeoDias TV, durante o programa. A emissora, no entanto, negou o ocorrido.

"Não procede a informação de que o SBT proibiu a inserção do logotipo da LeoDias TV nas exibições de suas matérias. Porém, a emissora e o jornalista irão definir um padrão comercial para as inserções da marca durante o programa Fofocalizando", afirmou o comunicado do SBT.

A última aparição do apresentador no programa foi no dia 1º, quando ele apresentou o Fofocalizando. O semblante do jornalista, no entanto, estava desanimado e foi notado pela audiência nas redes sociais.

No mesmo dia, ele participou de um programa na LeoDias TV e falou uma frase que foi interpretada por seus fãs como uma indireta ao SBT. "Aqui eu estou feliz. Aqui é minha casa, aqui acho que, pelo menos, a gente se sente valorizado", comentou.