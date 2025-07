'Brasil é sustentado por mulheres como Lucimar', diz atriz de 'Vale Tudo'

Ingrid Gaigher, 33, vive o momento de maior projeção da carreira ao interpretar Lucimar em Vale Tudo. Mãe solo, a personagem se desdobra para conciliar as faxinas em diferentes casas e criar o filho, Jorginho. É, sem dúvida, uma das figuras mais populares do folhetim.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Identificação imediata

A atriz contou que a resposta positiva do público foi "muito rápida", justamente por conta da identificação das mulheres com a personagem. "A Lucimar é muito popular. As mulheres se reconhecem na história da pensão alimentícia e no fato de ela ser mãe solo. Infelizmente, a gente sempre conhece algum caso assim por perto. Também recebo muito carinho. Muita gente se identifica com o lado fofoqueiro dela ou com a sua visão de vida, por ser simples e criativa."

Em maio, uma cena em que Lucimar decide cobrar a pensão alimentícia de Vasco (Thiago Martins) fez o aplicativo da Defensoria Pública do Rio de Janeiro bater recorde de acessos. Aplicativo teve crescimento de 300% no exato horário da novela, disse assessoria do órgão a Splash.

Ingrid conta que recebe muitos relatos de outras diaristas e se recorda de um em especial. "Conversei com uma diarista que me disse: 'Quero voltar a estudar'. Agora, ao longo da novela, já a vejo de uniforme, indo para a escola e se virando em quatro, cinco... Fico impressionada com a energia dessas mulheres. O Brasil é sustentado assim, por mulheres como a Lucimar", afirmou ela para Splash durante estreia da peça "Hair", no Rio de Janeiro.

Lucimar vai voltar pro Vasco?

Embora exista a possibilidade de Lucimar se envolver com Pascoal (Leandro Leo) e formar um triângulo amoroso com Gilda (Letícia Vieira), o coração dela parece seguir batendo por Vasco. Desde o início da trama, os dois vivem uma relação marcada por idas e vindas.

Confesso para você que a gente também está entendendo o futuro da Lucimar. Mas acho que ela, como muitas mães e muitas mulheres, não deixou de gostar do ex-marido, apesar dos pesares. Não deixa de ser. Eu torço para que, se ela voltar com ele, que seja feliz e que ele mude. Muda, Brasil.

Gente?



Gilda dando uma olhada sugestiva pro Pascoal, que dá uma olhada sugestiva pra Lucimar, e o Vasco dando uma olhada sugestiva pra Lucimar



Inegável que isso aqui foi cinema#ValeTudo pic.twitter.com/eodxRCTqol -- filipe (@filipedss99) July 6, 2025

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.