Influenciador 'pega' pertences de luxo durante brincadeira em casamento e revolta convidados

O influenciador Buzeira, apelido de Bruno Alexssander, se casou com a influenciadora Hillary Yamashiro no último domingo, 13, em uma festa que movimentou as redes sociais brasileiras. Um momento na celebração, no entanto, chocou parte dos convidados e está sendo bastante criticado na internet.

Durante a brincadeira da "passagem da gravata", Buzeira e seus amigos tomaram joias, relógios, correntes de ouro e outros pertences caríssimos dos convidados. A interação foi filmada e postada nas redes sociais e é possível ver o desconforto de alguns dos convidados, que se sentiram pressionados a dar seus pertences. Entre os convidados da festa estavam MC Daniel, Jon Vlogs e MC Ryan SP.

Nomes como o do influenciador Hytalo Santos e do youtuber Mau Mau ZK desabafaram em seus perfis nas redes sociais, reclamando da brincadeira. "A brincadeira é simplesmente o quê? Eles passam com um cordão e pega relógio, pulseira, cordão, o que você tiver de valor. Eles colocam lá e já era, tipo tchau", afirmou Hytalo.

O influenciador relatou que chegou a sofrer uma crise de ansiedade durante a brincadeira e que um amigo seu perdeu uma pulseira de R$ 250 mil. "Brincadeira é só quando todo mundo brinca, eu não estava a fim de brincar", disse Hytalo, que saiu da festa após o ocorrido.

"Hoje, eu nem dormi pensando naquele Rolex que me tomaram ontem, rapaziada", contou Mau Mau. "Eu quero o meu Rolex de volta. E eu não estou brincando. Sou pai de família. Eu estava pensando em vender já pra pagar a faculdade dela", disse, apontando para sua filha em seu colo.

Nas redes sociais, Buzeira respondeu às críticas. O influenciador, que postou uma foto com todos os pertences adquiridos, não pediu desculpas pelo ocorrido. Segundo o próprio Buzeira, os objetos recolhidos valem cerca de R$ 10 milhões.

"Festa de milionário, vocês acharam que ia ser uma gravata normal. Tiveram alguns que a gente nem precisou pedir, já deram Rolex, granada, colar de ouro, o John Vlogs deu logo um Rolex de diamante", comentou.

"Só Hytalo lá que saiu correndo e se trancou no banheiro, ficou com medo e sumiu da festa, não tá acostumado com a periferia, favelado quando ganha dinheiro é assim mesmo", disse Buzeira.