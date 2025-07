Filho de Marília Gabriela desabafa após casamento do ex: 'Doeu'

Theodoro Cochrane, 46, filho de Marília Gabriela, 77, fez um desabafo após o casamento de seu ex.

O que aconteceu

O ator relatou como se sentiu ao descobrir o casamento de Fabrício Santana, de quem se separou em 2021. "A última pessoa que disse que me amava e que queria passar a vida comigo se casou dia desses e eu fiquei sabendo pelo post de uma amiga em comum", disse em um vídeo no Instagram.

Theodoro admitiu a dor de receber essa notícia. "Essa descoberta aconteceu minutos antes de eu entrar em cena para reavaliar a vida e a finitude com a minha mãe. E doeu. Doeu provavelmente pelo momento existencialista em que me encontro, provavelmente pela adrenalina, mas doeu. Uma dor amadurecida, solene, definitiva", afirmou.

Mesmo sem imaginar qualquer novo envolvimento com esse ex, Cochrane recordou ter sentido um "fracasso" após o término. "A história acabou e doeu, doeu muito... Foi abrupto o rompimento, como geralmente é pra quem é surpreendido com a notícia do término. O fim sempre tem um gosto de fracasso. Somos condicionados desde pequenos a encontrar a alma gêmea e sermos felizes para sempre", avaliou.

A alma muitas vezes deixa de ser univitelina e vira, no melhor dos casos, uma prima distante, e quem era pra sempre, de repente, tem o prazo de validade vencido. Theodoro Cochrane

O filho de Marília refletiu sobre a sensação de ego ferido e incompetência. "Ver esse amor eterno celebrado com outra pessoa gera um melancolia e um sentimento de incompetência, afinal, meu ego ferido faz questão de cobrar: por que eu não fui melhor com esse amor? Por que eu botei tudo a perder?", lamentou.

Quatro anos após o término com Theodoro, Fabrício Santana se casou com o diretor de casting Bill Macintyre recentemente. "Sou muito feliz, muito grato e sei que sou o garoto mais sortudo do mundo", disse o modelo ao falar de seu casamento no Instagram.