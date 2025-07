Fernanda Torres questiona fortuna de Casimiro: 'Como você fez?'

Fernanda Torres, 59, não ficou em cima do murro e questionou a origem da fortuna de Casimiro Miguel, 31. O influenciador digital ficou famoso e rico com vídeos de reacts durante a pandemia e hoje é dono do canal Cazé TV.

O que aconteceu

No sexto episódio do programa Tá Feito (Itaú), a atriz, que atua como apresentadora, questionou Cazé sobre seu dinheiro. Ela lembrou que não conseguiu ficar milionária nem mesmo tendo nascido já com facilidades.

Não fiz isso na minha vida. Eu tive todas as oportunidades. Eu tinha o quarto, eu já tinha a minha mãe. Eu era nepobaby, entendeu? Eu já tinha todo o processo para me ajudar e eu não fiz. Eu não tenho o prédio. Eu tô arrasada.

Fernanda Torres

Aos risos, o influenciador digital celebrou que a internet é um campo de possibilidades que mudou a vida de várias pessoas. "A internet é uma vitrine gigantesca. Então, ela possibilita que pessoas façam das suas coisas as coisas e isso é muito legal. Nunca tive uma família abastada, mas nunca me faltou nada também. Então, eu tinha meu dinheirinho, eu não ajudava em casa e gastava com as minhas besteirinhas."

Ele lembrou que os país perderam o emprego durante a pandemia e descobriu o caminho das pedras com reacts de vídeos na internet. "Eu tinha criado um canal no YouTube pra postar vídeo de gameplay, de jogar jogos, só que, assim, minhas lives, elas eram legais. Tinha 300 pessoas, 400 pessoas, é super legal, óbvio, são 400 pessoas te vendo, só que eu não tinha tanto prazer de jogar, assim, o jogo, e eu precisava fazer alguma outra coisa".