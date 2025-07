Fernanda Paes Leme diz que foi 'tóxica' com homens: 'Reparação histórica'

Fernanda Paes Leme, 42, admitiu que já foi "muito tóxica" em alguns de seus relacionamentos.

O que aconteceu

Atriz brincou sobre sua fama de pegadora. "Eu já fui pegadora, hoje tenho mais fama. Eu tenho um passado onde eu realmente curti muito e eu fui muito tóxica em alguns momentos", declarou no seu videocast O Grande Surtol.

Apresentadora disse que apenas reproduziu o comportamento masculino. "[Fui tóxica] do tipo ir comprar cigarros e não voltar mais depois. Eu fiz muito isso. Reparação histórica, gente. Mas a vida devolve".

Solteira desde o fim do casamento com Victor Sampaio, pai de sua filha, Pilar, 1, ela disse estar "de boa". "Hoje estou num lugar confortável, sem querer me relacionar, me divertindo e começando a entender o espaço que quero ocupar, se quero me relacionar, morar junto com alguém. A princípio hoje não quero".