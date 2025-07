'Êta Mundo Melhor': Mafalda retorna para mudar o destino de Zé dos Porcos

Zé dos Pórcos (Anderson Di Rizzi) pode se tornar milionário nos próximos capítulos de "Êta Mundo Melhor" (Globo).

O que vai acontecer

O nome de Mafalda (Camila Queiroz em "Êta Mundo Bom") vai voltar a ser assunto na novela. A personagem, que não apareceu em "Êta Mundo Melhor", abandonou Zé dos Porcos para fugir com Romeu (Klebber Toledo em "Êta Mundo Bom").

Tudo começa com Cunegundes (Elizabeth Savala) fazendo uma descoberta impactante: suas terras podem conter esmeraldas.

O que a mãe de Quincas (Miguel Rômulo) não imagina é que Zé dos Porcos já estava cansado de encontrar as pedras preciosas. Sem nem passar pela sua cabeça que aquilo vale uma fortuna, o funcionário da fazenda estava colecionando as esmeraldas.

Zé dos Porcos encheu um baú de pedrinhas verdes para entregar como presente a Mafalda. Mas, como ela decidiu fugir, ele topa entregar tudo a Cunegundes.

Ao abrirem o baú, todos se surpreendem ao descobrir que ele está vazio. Com isso, duas perguntas ficam no ar para os próximos capítulos: o que aconteceu com as esmeraldas que estavam ali? Será que Cunegundes ou Zé dos Porcos ainda vão ficar ricos?

A novela "Êta Mundo Melhor", escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.