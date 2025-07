5 esposas famosas e pai de atriz: relembre quem fez Rubinho na 1ª Vale Tudo

Daniel Filho, 87, interpretou Rubinho na primeira versão de "Vale Tudo", exibida em 1988 na Globo. Tanto na original quanto no remake, o personagem morre por infarto nas primeiras semanas de novela.

O que aconteceu

Daniel Filho fez uma participação especial como o personagem da trama de 1988. Diretor e produtor de diversos projetos na TV e no cinema, Filho tem carreira extensa como ator, com personagens em dezenas de novelas. Seu último trabalho atuando é no filme "Viva a Vida", que estreou em 2025.

Rubinho é ex-marido de Raquel (Regina Duarte/Taís Araújo) e pai de Maria de Fátima (Gloria Pires/Bella Campos). Pianista de boate, sem especial talento, seu maior sonho é fazer carreira nos Estados Unidos, mas morre pouco antes de realizá-lo. Ele tem um ataque fulminante do coração quando está prestes a embarcar para fora do Brasil.

Além de ator, Daniel Filho é diretor, cineasta, produtor, roteirista, dublador, apresentador e autor. Estreou na TV em 1955, no "Sítio do Picapau Amarelo", e em 1956 no cinema, com um papel em "Colégio de Brotos".

Daniel Filho viveu Rubinho em 'Vale Tudo'; ao lado, o ator e diretor em foto recente Imagem: Divulgação/Globo

Como diretor, fez seu primeiro trabalho no fim da década de 1960. Na função, esteve por trás de diversas novelas famosas, como "Irmãos Coragem", "Selva de Pedra", "Pecado Capital", "O Casarão", "Brilhante" e "Suave Veneno".

No campo pessoal, Daniel Filho soma cinco casamentos. O primeiro dele foi com Dorinha Duval, atriz falecida em maio deste ano, com quem teve sua primogênita, a conhecida atriz Carla Daniel, 59.

Carla Daniel ao lado da mãe, Dorinha Duval, e do pai, Daniel Filho, em foto de 2020 Imagem: Reprodução/Facebook

Após Dorinha, teve outras três esposas atrizes. Foram elas: Betty Faria, 84, com quem teve seu segundo filho; Regina Duarte, 78; e Márcia Couto, 75, sendo este último relacionamento o mais duradouro - 23 anos. Desde 2009 é casado com a cantora e compositora Olivia Byington, mãe de Gregório Duvivier.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.