2 mil ratos e pênis de borracha: terror de vampiro estreia no streaming

"Nosferatu" é o 3º filme mais assistido do momento no Prime Video brasileiro.

A obra de Robert Eggers é um remake do clássico lançado em 1922. "Nosferatu, Uma Sinfonia do Horror", por sua vez, é uma adaptação não autorizada do livro "Drácula", de Bram Stoker. O diretor, Friedrich Wilhelm Murnau, alterou nomes de personagens e lugares para fazer sua própria versão da história.

No filme, Willem Dafoe contracenou com dois mil ratos vivos. "Eu amo animais! Meu único medo era pisar neles, mas felizmente isso não aconteceu. Eles foram parceiros de cena excelentes", disse o ator em entrevista ao Yahoo.

Willem Dafoe como Prof. Albin Eberhart Von Franz em 'Nosferatu' (2024) Imagem: Divulgação

Bill Skarsgård interpreta o vampiro Orlok. A maquiagem demorava até seis horas e incluía 62 próteses: desde os dedos das mãos até o pênis do personagem, que aparece nu em uma cena.

anyway, here is bill getting ready as count orlok pic.twitter.com/pryT8AuNVV -- skarsgård arms🔺 (@hennethed) February 16, 2025

Outro ator ganhou a prótese peniana de presente no fim das gravações. Nicholas Hoult, que interpreta Thomas Hutter, explicou à revista Entertainment Weekly que o objeto foi parar em sua casa após a gravação de uma cena em que Orlok suga o sangue de Thomas. "[O diretor] perguntou: como foi para você? E eu respondi: 'Eu senti a prótese do pênis dele na minha perna'. Aí ele enquadrou e me deu de presente". Mas Hoult teve um problema com o souvenir: