'Vale Tudo' alcança recorde semanal de audiência com capítulos decisivos

A novela "Vale Tudo" (Globo) teve, na semana passada, sua maior média semanal desde a estreia.

O que aconteceu

O recorde semanal de audiência veio com as viradas de trama e cenas icônicas, como a do vestido de noiva de Maria de Fátima (Bella Campos) rasgado por Raquel (Taís Araujo) e o casamento da vilã com Afonso (Humberto Carrão). Entre 7 e 12 de julho, a novela alcançou seu recorde de audiência semanal no Painel Nacional de Televisão (PNT), com 25 pontos e 43% de participação.

O remake escrito por Manuela Dias, com direção artística de Paulo Silvestrini, registrou recorde em diversas praças pelo país no período: no Rio de Janeiro (29 pontos e 48% de participação), São Paulo (24 pontos e 40% de participação), Belém (28 pontos com 51% de participação), Salvador (28 pontos com 53% de participação), Belo Horizonte (23 pontos com 44% de participação) e Porto Alegre (23 pontos com 41% de participação).

A novela também teve sua semana de maior buzz nas redes sociais desde a estreia, com um crescimento de 80% na média semanal de comentários espontâneos e no número de termos nos TTs (28 no Brasil e 12 no Mundo). A hashtag "Vale Tudo" ficou nos Trending Topics Brasil por 17 horas, sendo 14 horas em 1º lugar, além de ter entrado nos Trending Topics Mundo por seis horas. Se destacaram também os termos "Raquel", que permaneceu nos TTs Mundo por seis horas, e "Taís Araujo", "Faty", "Solange" e "Maria de Fátima".

Raquel (Taís Araujo) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.