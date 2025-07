TWICE, BLACKPINK, ATEEZ, aespa e XLOV. Ouça a seleção de Splash com músicas recém-lançadas de seus artistas favoritos do K-pop. Siga nosso canal de notícias, o Universo K-pop.

TWICE - "This is For"

BLACKPINK - "JUMP"

ATEEZ - "In Your Fantasy"

aespa - "Dirty Work"

XLOV - "BIZNESS"