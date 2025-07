Mulher de vítima diz que implorou à mãe de Marília por divisão de seguro

Fernanda Costa, ex-mulher de Henrique Bahia, enviou um áudio para Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, implorando pela divisão total do seguro após a morte da cantora e do produtor. Ontem, o Fantástico (Globo) mostrou uma entrevista em que Ruth negou ter contato com os familiares das vítimas desde o acidente aéreo.

O que aconteceu

Fernanda pediu para família de Marília aceitar divisão total do seguro. Em contato com Splash, a autora confirmou o conteúdo do áudio reproduzido pelo programa Fofocalizando (SBT) na tarde de hoje. Conversa ocorreu em 2022 e foi um ato de "desespero", segundo Fernanda.

Mãe do único filho de Henrique Bahia, Fernanda afirmou em áudio que enfrentava dificuldades financeiras. Ela chorou e argumentou que precisava do dinheiro para manter o filho, e relatou que os familiares de outra vítima se opuseram a ceder os 50% do seguro. "Eu imploro, por favor, ajude a resolver isso", pedia na gravação.

Ruth respondeu logo após áudio, segundo Fernanda. Ela teria afirmado que estava enfrentando muitos problemas, e que seguro só poderia ser discutido com o advogado da família, Robson Cunha. Após acordo entre as partes, a família de Marília Mendonça permaneceu com 50% do valor, enquanto as famílias das outras quatro vítimas repartiram os outros 50%.

Splash entrou em contato com a defesa de Ruth Moreira. A reportagem será atualizada caso a equipe se manifeste sobre o caso. Ontem, o Fantástico exibiu entrevista em que Ruth afirmou que ela não foi a responsável pela proposta de ficar com 50% do seguro total. "Foi a decisão de um juiz", assegurou.

Críticas à divisão

George Freitas, pai do produtor Henrique Bahia, disse que as famílias aceitaram a divisão por falta de opção. "A seguradora só paga se estiverem todas as partes de acordo. Caso não aconteça, o valor fica em juízo enquanto as partes discutem. Uma briga dessa poderia levar oito, dez anos. Todos tinham a prioridade de resolver rápido", disse George Freitas a Splash.

Vitória Medeiros, filha do piloto do avião, disse nas redes sociais que a divisão foi "injusta". "Para mim não foi justo. Isso não foi justo. A gente tinha que fazer um acordo, se não iria para a Justiça. Eu fui contrária a essa decisão até o momento em que eu pude", disse Vitória.

O acidente aéreo ocorreu em 5 de novembro de 2021, quando estavam a caminho de um show em Caratinga (MG). Além da cantora e de Henrique, também estavam no avião o tio de Marília, Abicelí Silveira, o piloto e o co-piloto. Aeronave caiu próxima a uma cachoeira após se chocar com um cabo de energia.