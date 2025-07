Cantor sertanejo morre após cair de caminhonete e ter edema cerebral

O cantor Felipe Alves, da dupla sertaneja com Raphael, morreu hoje, aos 24 anos, em Araguaíana (TO), em virtude de um edema cerebral causado por uma queda de uma caminhonete. A informação foi confirmada pela equipe do artista.

O que aconteceu

Felipe Alves foi hospitalizado, no último domingo (13), após cair da carroceria de uma caminhonete. Segundo informações de amigos do artista, o veículo arrancou bruscamente e o cantor se desequilibrou e caiu de cabeça no chão.

O cantor foi levado para o Hospital Regional de Araguaína e teve diagnóstico de edema cerebral. Apesar de todos os esforços médicos, ele não resistiu e veio a óbito, na manhã desta segunda-feira (14).

A equipe da dupla sertaneja confirmou a morte do cantor por meio de nota nas redes sociais. O sepultamento do artista será ainda hoje, no Cemitério São Lázaro, em Araguaína (TO).

Hoje, com o coração em pedaços, compartilhamos que o nosso querido Felipe não está mais entre nós. Ele partiu cedo demais. Agora está ao lado do Criador, no céu que ele tanto olhava com esperança, com sua alma leve e sua voz eternamente viva.

Equipe de Felipe & Raphael, em nota

Felipe & Raphael se conheciam desde a infância. Eles decidiram formar a dupla sertaneja no ano passado e estavam se preparando para gravar um EP.

Nas redes sociais, Raphael Sousa destacou os momentos especiais vividos ao lado do amigo de palco. "Sempre vou lembrar de você sorrindo, cantando, motivando e cuidando de todos à sua volta. Obrigado por acreditar no meu sonho e me incluir no seu", escreveu.