MC Daniel vai processar rapaz que o acusou de 'agressivo' com Lorena Maria

MC Daniel, 26, anunciou que vai processar os veículos de comunicação que repercutiram as acusações de Rapha Werneck contra ele.

O que aconteceu

O funkeiro compartilhou um comunicado de sua assessoria jurídica sobre o assunto. "MC Daniel tomou, com muita tristeza, conhecimento de acusações feitas por determinado perfil, dentro do Instagram, associadas ao relacionamento que manteve com Lorena. A partir disso, algumas páginas e veículos de mídia estão, sem o devido cuidado e sem qualquer prévia checagem, repercutindo o quanto alegado nessas postagens. Daniel registra que não tolerará a ilegalidade sofrida, deixando claro que já estão sendo adotadas todas as medidas legais cabíveis contra os responsáveis pelos ataques e pela indevida veiculação", afirma o texto, divulgado pelo cantor nos stories de seu Instagram.

Ele negou mais uma vez ter cometido qualquer agressão, física ou verbal, contra Lorena Maria, 24. "O que eu vou falar é meio óbvio, mas [mesmo assim] tenho que falar. Nunca agredi a Lorena, nem xinguei, nem gritei com ela. Primeiro por amá-la, segundo por respeitar, por ela ser minha mulher, ser mãe do meu filho. Minha criação jamais permitiria isso."

Para Daniel, Rapha o caluniou com o único intuito de atrair mídia para si. "É um c* de burro querendo biscoito. Infelizmente ele vai ter que pagar na Justiça pelo que fez. Ele nem me conhece, nem fez parte da nossa vida."

O artista compartilhou prints de mensagens de Werneck, com elogios às suas atitudes para com Lorena. "Ele me mandava um monte de mensagens elogiando a forma que eu tratava a Lorena. Nunca o respondi, nunca tive contato com ele. Se ele apagou, é porque é mentira. Se fosse verdade, ele iria até o fim nisso."