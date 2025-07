Lorena Maria nega acusações após término com MC Daniel: 'Nunca precisei'

Lorena Maria, 24, desabafou após anunciar seu término com MC Daniel, 26.

O que aconteceu

A influenciadora rebateu críticas que recebeu com a notícia. "Quando é com mulher, muitas das vezes é muito mais pesado, muito machismo e sobre dinheiro. Não adianta eu falar nada, mas nunca precisei do dinheiro de ninguém", disse ela em um vídeo no Instagram.

Lorena reagiu a acusações de ter interesse nas condições financeiras do funkeiro. "O único dinheiro [que tenho] vem do meu bolso e nem quero ter dinheiro de ninguém, porque eu tenho meu próprio. Apesar de não adiantar falar nada disso, eu sou tão orgulhosa, tão orgulhosa, que eu simplesmente não consigo e não aceito dinheiro de ninguém, independente de qualquer coisa", afirmou.

Ao falar sobre sua situação, ela também aconselhou outras mulheres. "Não se culpe tanto, não se chicoteie tanto, aprenda a receber, mesmo que seja sentimentos dolorosos e fases dolorosas", declarou.

Lorena disse não ter desistido do amor. "Eu acredito, sim, nos planos que Deus tem para minha vida. Eu sei que Ele tem grandes planos e grandes felicidades. Não se culpe por acreditar, não se chicoteie por acreditar no amor", comentou.

A jovem também falou sobre não ter vergonha do que não deu certo. "Não sinta vergonha das suas escolhas, não sinta vergonha das coisas que talvez não tenha dado certo. Não sinta vergonha, mesmo que todo mundo zoe, como todo mundo sempre me zoou desde o início. Continuo acreditando e vai dar certo. Você colhe o bem que você planta, pode ter certeza", defendeu.

MC Daniel e Lorena Maria começaram a se relacionar no início de 2024. O ex-casal assumiu o relacionamento em agosto do mesmo ano e são pais de Rás, de seis meses.

O cantor também desabafou sobre o término e pediu que as pessoas não julguem Lorena. "Terminar é doloroso, é um luto silencioso. Mas eu sei da verdade do meu coração. Meu amor por ela foi puro. Eu me entreguei por inteiro", escreveu Daniel.