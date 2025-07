James Gunn agradece ao público pelo sucesso de 'Superman' e faz mistério sobre sequência

Em meio à estreia bem-sucedida de Superman, James Gunn usou as redes sociais para agradecer ao público pelo entusiasmo com o novo capítulo da DC Studios. Com mais de 200 milhões de dólares arrecadados mundialmente em seu primeiro fim de semana, o longa se tornou a maior estreia da história da franquia solo nos Estados Unidos, somando impressionantes 122 milhões de dólares no mercado norte-americano.

No Threads, Gunn celebrou o momento e comentou o foco que quis dar à humanidade do personagem nesta nova versão. "Nós tivemos um monte de 'Super' no Superman ao longo dos anos e fico feliz de ter feito um filme que foca no 'homem' da equação, uma pessoa boa que sempre procura ajudar aqueles em necessidade", escreveu.

O diretor ainda refletiu sobre a resposta do público: "Que isso ressoe de maneira tão poderosa com tantas pessoas ao redor do mundo é em si um testemunho esperançoso da gentileza e qualidade dos seres humanos. Obrigado."

Além do agradecimento, Gunn também deixou um mistério no ar ao ser questionado por um fã sobre quando seria lançada a continuação de Superman. Sem confirmar nem negar os planos para um segundo filme, o diretor respondeu de forma enigmática: "Defina Superman 2".

Superman marca o início oficial do novo universo cinematográfico da DC sob comando de Gunn e Peter Safran. O longa tem David Corenswet no papel do Homem de Aço e conta ainda com Rachel Brosnahan como Lois Lane, Nicholas Hoult como o vilão Lex Luthor, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen e Wendell Pierce no papel de Perry White, editor-chefe do Planeta Diário.

Ainda em cartaz nos cinemas, o filme vem sendo apontado como um novo fôlego para o universo da DC após anos de instabilidade nas bilheterias e na recepção crítica de suas produções anteriores.