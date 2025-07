Gravidez e reconciliação com ex: o que acontece com Solange em 'Vale Tudo'?

Solange (Alice Wegmann) confrontou Maria de Fátima (Bella Campos) após sua rival casar com Afonso (Humberto Carrão). Mas o que acontece com a mocinha no final de "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Se o remake seguir os passos da novela original, exibida em 1988, Solange deve terminar a trama ao lado de Afonso. Antes disso, muita coisa ainda deve acontecer, já que o casal só se reconciliou de fato no último capítulo.

Nos próximos capítulos, a funcionária da Tomorrow vai querer engravidar. Na versão de 1988, a mocinha Duprat fica decidida a ser mãe solo.

Ela pensa em engravidar de um doador anônimo, mas desiste da ideia e chega a cogitar ter relações com Maria Sérgio (Thomas Aquino), André (Breno Ferreira) ou Sardinha (Lucas Leto) para realizar seu desejo de ser mãe. Em certo momento da história, o melhor amigo de Solange aceita ser o pai de seu filho. Os dois quase transam, mas desistem da ideia em cima da hora.

No meio disso, a funcionária da Tomorrow tem uma recaída com Afonso. Mesmo casado com Maria de Fátima, o filho de Odete (Débora Bloch) transa com sua ex-namorada.

Solange acaba engravidando dessa única noite com Afonso. Sempre muito esperta, Fátima descobre que sua rival está esperando um filho de seu marido e tenta provocar um aborto, mas não tem sucesso.

Afonso e Solange só se reconciliam no último capítulo. Nesse momento, ele já está separado de Maria de Fátima, após descobrir que ela sempre foi amante de César (Cauã Reymond).

O irmão de Heleninha (Paolla Oliveira) descobre que é o pai da filha de Solange e os dois têm um final feliz. "Eu sei o quanto eu fui injusto com você. Eu queria te pedir em casamento. E me oferecer para cuidar dela do teu lado. Eu juro que eu sou capaz de tratar ela como se fosse minha própria filha", diz ele para sua amada.

Afonso Roitman (Humberto Carrão) e Solange Duprat (Alice Wegmann) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.