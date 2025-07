Fungo real de 'The Last of Us' já infectava insetos na era dos dinossauros

Pesquisadores descobriram dois fósseis de insetos infectados por fungos parasitas. O material, preservado em âmbar há cerca de 99 milhões de anos, mostra que o comportamento "zumbi" induzido por fungos já existia na era dos dinossauros.

O que aconteceu

As amostras foram encontradas na China, em depósitos de âmbar do período Cretáceo. Um dos fósseis mostra uma pupa de formiga com o fungo saindo pelas costas. O outro preserva uma mosca, também com sinais claros de infecção.

Os fungos identificados pertencem a um grupo antigo e extinto chamado Paleoophiocordyceps. Eles compartilham características com o gênero moderno Ophiocordyceps, conhecido por transformar formigas em "zumbis".

É esse tipo de fungo que inspirou a série e o game The Last of Us. "É fascinante ver que algumas das estranhezas do mundo natural que observamos hoje já existiam no auge da era dos dinossauros", pontua Edmund Jarzembowski, coautor do estudo.

Essa descoberta mostra o impacto de organismos minúsculos sobre animais sociais muito antes do surgimento dos humanos, com o alívio de saber que esses microrganismos dificilmente pulariam para nós, ao contrário do que acontece nos filmes de ficção científica Edmund Jarzembowski, coautor do estudo em comunicado

Em insetos vivos, os Ophiocordyceps invadem o corpo do hospedeiro, controlam seu comportamento e, no final, explodem para liberar esporos. A famosa "mordida da morte", em que a formiga crava suas mandíbulas em folhas antes de morrer, é resultado dessa manipulação.

Uma espécie viva de Ophiocordyceps cresce a partir de uma mosca infectada Imagem: Instituto de Geologia e Paleontologia de Nanquim, Academia Chinesa de Ciências

No caso da pupa fóssil, por ser uma fase imóvel do inseto, o fungo não chegou a alterar seu comportamento. Mas há indícios de que o ninho teria sido "limpo" por outras formigas, afastando a pupa infectada do grupo. Isso teria permitido que o fungo se desenvolvesse livremente.

Acreditamos que esses fósseis estão entre as evidências mais importantes da coevolução entre [insetos] e os Ophiocordyceps Zhuang à Science News

O achado é considerado uma das evidências mais antigas da relação parasitária entre fungos e insetos. Ele sugere que essa interação surgiu há mais de 130 milhões de anos, provavelmente com besouros, e depois passou para outras espécies como formigas, moscas e mariposas.

Estudo foi publicado na revista científica Proceedings of the Royal Society B. Para os cientistas, o próximo passo é procurar marcas de mordidas em folhas fósseis da mesma época, o que pode confirmar se esses fungos já manipulavam o comportamento dos insetos no Cretáceo.