Apresentador do 'MasterChef' é demitido após ser alvo de 83 denúncias

Gregg Wallace, 60, ex-apresentador do "MasterChef" no Reino Unido, recebeu mais de 80 denúncias por comportamento inapropriado.

O que aconteceu

Ele foi acusado por assédio, piadas sexuais e até declarações racistas. Um relatório independente confirmou 45 acusações contra o apresentador. Segundo a BBC, um total de 83 alegações foram analisadas.

Três denúncias apontam que Wallace teria ficado sem roupa no ambiente de trabalho. As outras acusações envolvem toques físicos indesejados, bullying, falas racistas e insensíveis, além de comentários e piadas sexuais inapropriados com os colegas e sobre os colegas.

20 das denúncias teriam acontecido em meio a produções da Banijay, responsável pelo "MasterChef". Outros episódios foram relatados fora do ambiente de trabalho, como em boates, premiações e outros programas de TV.

O documento revela que esse comportamento teria acontecido por quase duas décadas, entre 2005 e 2024. Nesse período, seis denúncias já haviam sido enviadas à BBC e outras seis foram submetidas à produtora.

Gregg Wallace foi demitido na semana passada após a repercussão do caso. Antes da divulgação do novo relatório, ele alegou ter sido inocentado em "acusações mais sérias e sensacionalistas".

O apresentador também foi diagnosticado com autismo durante as investigações. O relatório afirmou que isso deve ser levado em conta. "O senhor Wallace aceita que seu diagnóstico pode ajudar a explicar algumas de suas ações, mas ele não quer se esconder atrás disso", disse o documento.

A emissora BBC pediu desculpas às vítimas e assumiu que algo já poderia ter sido feito antes. "Oportunidades foram perdidas para lidar com esse comportamento - tanto pelas produtoras que comandam o MasterChef quanto pela BBC. Aceitamos que mais poderia e deveria ter sido feito antes", disse o comunicado.

A produtora do "MasterChef" também lamentou o caso. "Está claro que os procedimentos não foram tão robustos quanto deveriam ser", disse Patrick Holland, chefe executivo da Banijay no Reino Unido.

A emissora ainda não tomou nenhuma decisão sobre a exibição de uma nova temporada de "MasterChef", que já havia sido gravada com a participação de Gregg Wallace.