Erasmo Viana diz que se arrependeu 'perante Jesus' por vender nudes online

Erasmo Viana, 40, afirmou que se "arrependeu perante Jesus Cristo" pelo passado no entretenimento adulto, pelo consumo exacerbado de pornografia e o uso de maconha.

O que aconteceu

Viana explicou que aderiu à venda de nudes e conteúdo erótico online por questões financeiras, mas com um prazo de validade. "Entrei com tempo para começar e para sair. Quando atingi um patamar de vendas, para mim não fazia mais sentido. Só que quando comecei a fazer isso [vender conteúdo adulto] a energia que vinha, me trouxe uma vergonha gigantesca", disse em entrevista ao canal do YouTube do jornalista Leo Dias.

Ele disse que se arrependeu e buscou "ressignificar" esse passado no universo adulto por meio da conexão espiritual com Deus. "Meu arrependimento não é uma vergonha degenerativa, não me sinto mais mal por isso. Hoje eu encontrei um caminho de paz, com Deus, que me faz ter essa segurança de falar disso abertamente, de me livrar desse peso, mas que não exime a vergonha que sinto".

Quando você se arrepende perante Jesus Cristo, quando você realmente entrega sua vida, busca essa conexão, e vê que Ele aceita os filhos arrependidos, aí tudo se torna mais leve. E não tem a ver com religião, é conexão espiritual. Erasmo Viana

O influenciador disse compreender que esse é um assunto "bem polêmico", mas que decidiu "testemunhar" sua história para ajudar outras pessoas. "Demorei para me sentir preparado, pedi muita sabedoria a Deus para encontrar as palavras corretas. Recebi muitas mensagens de pessoas que estão passando pela mesma situação me agradecendo, me pedindo conselho, porque muita gente passa por isso. Quando você se arrepende com o coração aberto, vê que há um recomeço, você ressignifica e não dá mais para fazer as mesmas coisas".

Erasmo Viana afirmou que, hoje, vive um novo capítulo em sua vida. Recentemente, ele expôs nas redes sociais que precisou conter o vício em pornografia e maconha, além de parar de produzir conteúdo 18+ em plataformas como OnlyFans. Ele ressalta que parte dessa transformação foi graças ao apoio de sua atual companheira, a estudante de nutrição Amanda Siqueira.